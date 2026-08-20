از فوتبالیستی که نوازنده شد تا یک واکنش تند به استفاده از هوش مصنوعی!

به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند تولید و ارائه آثار و محصولات موسیقایی و حاشیه‌های ریز و درشت دنیای موسیقی طی سال‌های اخیر تبدیل به «فرصت» و «چالش» ‌های مهم و جالب توجهی شد که بسیاری از دست‌اندرکاران و فعالان عرصه موسیقی را بر آن داشت تا فارغ از رسانه‌های رسمی به ارائه و انعکاس فعالیت‌های موسیقایی خود در بسترهای متنوع «فضای مجازی» بپردازند و در این مسیر بسیار مهم و مؤثر بر افکار عمومی جامعه، حضور چشمگیری داشته باشند. حضوری که بعضاً برای آنها دربرگیرنده اتفاقات مبارک و ارزشمندی در جهت معرفی خود و محصولات موسیقایی‌شان شد و در برخی موارد هم باعث دردسرهای زیادی شد که می‌تواند در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی‌اش مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار گیرد.

شرایطی با اهمیت که نمی‌توان به راحتی از آنچه در این بستر رسانه‌ای روی می‌دهد، بی‌تفاوت گذشت. چارچوبی چالش برانگیز و پر از فراز و نشیب‌های عجیب و غریب که تبدیل به اقیانوس پهناور و بی‌انتهایی شده که هر چه قدر در آن حضور داشته باشیم، بیشتر متوجه ابعاد پیچیده آن می‌شویم. اتفاقی که در دنیای موسیقی فرآیند بسیار پررنگی دارد و تقریباً تمامی فعالان موسیقی را بر آن داشته تا در این راه پر پیچ و خم اما جذاب برای مخاطب، به معرفی و به اصطلاح بیگانه «پرزنت» محصولات و دیدگاه‌های خود بپردازند. مسیری که شاید بیان بسیاری از آنها در قالب رسمی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی کشور جایگاهی نداشته باشد، اما می‌تواند برای طرفداران و دوستداران موسیقی جالب توجه باشد.

اتفاقاً ظهور و بروز چنین شرایطی است که هم موجب رشد و تولید اخبار و نوشتارها و تصویرهای به اصطلاح «زرد» و «غیرقابل انتشار در رسانه‌های رسمی» شده و هم ایجاد کننده فضای رقابتی بین رسانه‌های رسمی و رسانه‌های فعال در فضای مجازی است. این اتفاق می‌تواند ویترین حواشی و اظهارنظرهایی باشد که رجوع به آنها با در نظر گرفتن ملاحظات و باید و نبایدهایش امری اجتناب‌ناپذیر است.

یک هفته با فضای مجازی موسیقی عنوان سلسله گزارش‌های هفتگی سرویس هنر خبرگزاری مهر برای مرور متن و حاشیه برخی رویدادهای موسیقایی از پنجره فضای مجازی است که پس از مدتی توقف بار دیگر در روزهای پایانی هر هفته با استفاده از مطالب منتشر شده هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی کشورمان در بسترهای مختلف فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

شهرام ناظری؛ یک عکس قدیمی و یک پیام تسلیت

شهرام ناظری خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی که طی سال های اخیر به عنوان «شوالیه آواز ایران» میان مخاطبان و علاقه مندان این حوزه موسیقایی شناخته می شود، در صفحه شخصی خود با انتشار یک عکس قدیمی از مرحوم حسین خواجه امیری (ایرج) دل نوشته ای را به یاد او منتشر کرد.

در متن نوشته شده از سوی شهرام ناظری آمده است:

استاد ایرج عزیز روانش شاد باد. صدای پر صلابتش علیرغم چند دهه جفا و خانه نشینی همچنان در جامعه جاری است.

یادش در دل ما و نامش در تاریخ آواز ایران ماندگار است.

علیرضا میرآقا؛ خدا هوش مصنوعی را حفظ کند

علیرضا میرآقا نوازنده سازهای بادی و مدرس موسیقی که طی سال های اخیر در مجموعه‌ها، ارکسترها و پروژه‌های مختلف حضور مستمری دارد با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی اش از برخی نوازندگان به جهت استفاده از هوش مصنوعی برای بالا بردن سطح نوازندگی شان انتقاد کرد.

وی در این فیلم گفت: من همواره سعی می کنم از این ویدئو ها منتشر نکنم اما این روزها یک سری فیلم از برخی عزیزان نوازنده می بینم که قبلا با سطح نوازندگی شان آشنا بودم اما به یک دفعه در این فیلم ها شاهد جهش های عجیب و غریبی در نوازندگی شان به واسطه فیلم هایی که در صفحه های خود پخش می کنند، هستم که اصلا در یک یا دو ماه شدنی نیست. بله با تمرین و ممارست می توان به چنین توانمندی هایی رسید اما نه در دو یا سه ماه و خدا حفظ کند هوش مصنوعی را. به هر حال هر کاری دوست داشتید بکنید اما آدم را [...] فرض نکنید چون کاملا مشخص است این صدایی که از ساز شما در تصویر شنیده می شود، تولید هوش مصنوعی بوده و این قابلیت شما نیست. امیدوارم این دوستان به خودشان بیایند و تلاش کنند سطح نوازندگی خود را بالا ببرند.

آرش برهانی؛ دونوازی آقای فوتبالیست با برادرش در تلویزیون

آرش برهانی از بازیکنان شاخص فوتبال کشورمان طی روزهای گذشته بود که با حضور در برنامه «قصه های هومن و جناب خان» شبکه نسیم همراه با برادرش دقایقی را به اجرای موسیقی پرداختند.

البته این بازیکن در یکی دیگر از برنامه هایی که با حضور جناب خان پخش شد، مهارت های خود در زمینه نوازندگی سازهای کوبه ای را به بینندگان نمایش داده بود، اما دونوازی تمبک و دف او با برادرش در حضور هومن حاجی عبداللهی که دقایقی را هم با آنها خوانندگی کرد، فضای جالب توجهی را به وجود آورد.

این دونوازی و اجرای برنامه موسیقی سبب شد که فیلم های آن در فضای مجازی به طور گسترده ای پیش روی مخاطبان قرار گیرد.

حسین خواجه امیری؛ پخش گسترده تصاویر مجلس ترحیم

هم زمان با درگذشت حسین خواجه امیری مشهور به «ایرج» که از او به عنوان پهلوان آواز ایران هم یاد می کنند، مراسم تشییع گسترده ای ابتدا در تالار وحدت تهران و پس از آن در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به مناسبت خاکسپاری او برگزار شد و پیش بینی هم می شد عکس ها و فیلم های آن به سرعت در فضای مجازی وایرال شود.

این روند همچنان ادامه پیدا کرد و پس از برگزاری مجلس ترحیم این خواننده پیشگام موسیقی ایرانی در مسجد جامع شهرک غرب تهران، فیلم و عکس های فراوانی از حضور هنرمندان عرصه های مختلف موسیقی، سینما و تلویزیون در این مجلس ترحیم در فضای مجازی پخش شد.

روندی که طی سال های اخیر در برخی موارد به دلیل ازدحام جمعیت برای عکاسی و سلفی با هنرمندان موجب برهم ریزی و تکدر خاطر هنرمندانی شده بود که در آن دقایق و لحظات مرتبط با سوگ عزیزان از دست رفته، شرایط مناسبی برای همراهی نداشتند. مسیری که حتی موجب واکنش های تند و تیزی هم در فضای مجازی شد و مخاطبان شاهد بودند که فیلم ناراحتی و اعتراض هنرمندان چگونه در صفحات مجازی پخش شد.