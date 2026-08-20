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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

جابه‌جایی بیش از ۲.۷ میلیون مسافر در خوزستان به ثبت رسید

جابه‌جایی بیش از ۲.۷ میلیون مسافر در خوزستان به ثبت رسید

اهواز - معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، آمار عملکرد اداره حمل‌ونقل مسافر از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فواد غزیعلی صبح امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع دو میلیون و ۷۷۲ هزار و ۴۳۷ مسافر در قالب ۳۵۴ هزار و ۹۰۸ سفر توسط ناوگان عمومی جاده‌ای استان جابه‌جا شده‌اند.

وی با تفکیک آمار عملکردی افزود: در حوزه سفرهای درون‌استانی، دو میلیون و ۳۲۸ هزار و ۷۶۰ مسافر طی ۳۲۱ هزار و ۹۰۶ سفر به مقاصد خود منتقل شدند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: همچنین در بخش سفرهای برون‌استانی، ۴۴۳ هزار و ۶۷۷ مسافر در قالب ۳۳ هزار و دو سفر به سایر نقاط کشور جابه‌جا شده‌اند.

غزیعلی بیان کرد: بخش عمده جابه‌جایی مسافران در این مدت مربوط به مسیرهای درون‌استانی بوده است که نشان‌دهنده فعالیت مستمر ناوگان عمومی استان و نظارت دقیق بر خدمات‌رسانی شرکت‌های مسافربری است.

کد مطلب 6922088

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