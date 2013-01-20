اقلیت های میانمار، ارتش را متهم به نقض آتش بس کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از حملات وحشیانه به اقلیت مسلمان میانمار، اینبار اقلیت "کاخین" در ایالتی به همین نام در شمال این کشور مورد حمله قرار گرفته است.

رویترز در گزارشی می نویسد: به رغم فرمان آتش بس صادر شده از سوی رئیس جمهور میانمار، ارتش این کشور به مواضع اقلیت کاخین در نزدیکی مرز با چین حمله کردند.

در همین رابطه یک مقام مستقر در کاخین که خواست نامش فاش نشود خبر حمله امروز ارتش به کاخین را تائید کرد.

"تین شین" رئیس جمهور میانمار به نیروهایی که در منطقه "لایا یانگ" کاخین مستقر بودند فرمان آتش بس داده بود اما با این وجود اقلیت های حاضر در این منطقه ارتش را متهم به نقض آتش بس می کنند.

اکنون بیست ماه است که منطقه کاخین شاهد جنگ میان ارتش و اقلیت های مستقر در این منطقه است. درگیری هایی که منجر به آواره شدن ده ها هزار نفر شده است.

کارشناسان معتقدند که درگیری های کاخین تمامی اقدامات رئیس جمهور برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در میانمار را زیر سوال می برد.

در ایالت کاخین میانمار سه اقلیت "شان"، "کاخین" و "مردم چین" زندگی می کنند و در فوریه سال 1947 دولت "آنگ سانگ" با این اقلیت ها به توافق رسیده بود. از 17 سال قبل نیز میان ارتش و این اقلیت ها آتش بس برقرار بود اما از ژوئن 2011 این آتش بس شکسته شد.

بر اساس توافقی که در سال 1947 انجام شده بود قرار بود تا به منطقه کاخین خودمختاری داده شود و بر همین اساس در سال 1948 ایالت کاخین تشکیل شد و در دهه 1960 چین مدعی شد که شمال کاخین متعلق به این کشور است.