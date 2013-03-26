خدمات رساني هلال احمر مازندران به 200 هزار گردشگر نوروزي

مهدي ولي پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از آغاز طرح هاي نوروزي اين جمعيت بيش از 200 هزار گردشگر نوروزي با مراجعه به پايگاه ها و پست هاي راهنمايي مسافرين نوروزي جمعيت هلال احمر استان خدمات مورد نياز را دريافت كردند.

وي افزود: توزيع 110 هزار نسخه انواع بروشور هاي اطلاع رساني و آموزشي، توزيع بيش از 100 هزار بسته فرهنگي شامل كتابچه مهارتهاي زندگي، نقشه شهرستان و استان، كيف كمكهاي اوليه و نرم افزارهاي آموزشي، ارائه خدمت به چهار هزار نفر از مراجعان به خيمه هاي نماز و ارائه خدمات رايگان تست قند خون و سنجش فشار خون به هزار نفر از مراجعين به پست هاي راهنمايي مسافرين از جمله خدمات هلال احمر استان به گردشگران نوروزي بوده است.

ولي پور افزود: در همين مدت سه هزار و 600 نفر از نمايشگاههاي جنبي پست هاي راهنمايي مسافرين شامل محصولات فرهنگي و صنايع دستي بازديد كردند و هزار و 500 كودك با حضور در كلبه هاي دوستدار كودك از خدمات سرگرمي و آموزشي برخوردار شدند.

مدير عامل جمعيت هلال احمر استان با اشاره به خدمات اين جمعيت در طرح امداد و نجات جاده اي گفت: انجام 215 ماموريت امدادي، امدادرساني به 80 فقره تصادف جاده اي و 140 مصدوم و همچنين ارائه خدمات درمان سرپايي به بيش از هزار نفر از گردشگران نوروزي از جمله خدمات هلال احمر استان بوده است.

طرح امداد و نجات نوروزي جمعيت هلال احمر مازندران كه از 24 اسفند و طرح راهنمايي مسافرين كه از 28 اسفند آغاز شده تا 15 فروردين ادامه خواهد داشت.