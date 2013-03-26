تشكيل كميته طبيعت گردي روستايي در مازندران

تهمينه اسدي اميري ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در ستاد تسهيلات سفر مازندران اظهار داشت: با توجه به حجم بالايي گردشگران به استان و افزايش علاقه گردشگران براي بازديد از طبيعت، نياز به تشكيل كميته فوق در ستاد احساس مي شود.

وي افزود: مازندران داراي حجم بالاي پتانسيل هاي طبيعي نظير دريا، جنگل، كوه، دشت، رودخانه، آبشار، آبهاي سرد وگرم معدني، ييلاقات خوش آب وهوا بوده كه اكثر انها در روستاها واقع شده اند كه براي بازديد اين نعمات خدادادي نياز به ورود در روستاها داريم.

اسدي گفت: متاسفانه تاكنون برنامه مدوني براي بازديد از روستاها و جاذبه هاي طبيعي آن صورت نگرفته است، لذا با تشكيل اين كميته مي توانيم تمهيداتي را با كمك بخشداريها، دهياريها و جامعه محلي با سرپرستي كميته طبيعت گردي داشته باشيم تا بتوانيم حجم بالاي گردشگران را با توزيع مناسب مكاني هدايت كرده و با توزيع مكاني مناسب گردشگران، توزيع درآمد را براي جوامع محلي داشته باشيم.

وي بيان داشت: براي تحقق اين مهم نيازمند همكاري ادارات كل امور روستايي استانداري، ميراث فرهنگي وگردشگري مازندران، فرمانداري ها، بخشداري ها، ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي، اوقاف و امور خيريه، ورزش و جوانان و انجمن هاي دوستداران طبيعت، منابع طبيعي و محيط زيست هستيم.

اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه طبيعت گردي امروز به عنوان صنعتي پويا اما نوپا اهميت روز افزوني پيدا كرده و كشورهاي مختلف توسعه يافته و درحال توسعه براي حفاظت از محيط زيست، كاهش نرخ بيكاري، بهبود توزيع درآمد، تامل سازنده و موثر با جهان واستفاده از منابع سرشار اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن به دنبال بسط و گسترش طبيعت گردي بوده است.

به گفته وي حضور جوامع محلي يكي از نيازهاي ضروري راه حلي در طرح فوق بوده و از سرمايه هاي بي بديلي هستند كه بايد به عنوان فرصت شغلي تلقي شوند، چرا كه اندك توجه به روستاها مي تواند موجب پايداري محيط زيست، افزايش ورود گردشگران و طبيعت گردان شده و در نتيجه مجر به كارآفريني، توسعه اشتغال، رونق اقتصادي و رشد شاخص هاي اجتماعي خواهند شد.