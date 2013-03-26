اختصاص 50 هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح حرم تا حرم در كشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شبان پور پيش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تسهيلات سفر مازندران در ساري افزود: از مجلس محترم درخواست داريم تا نسبت به اختصاص اين اعتبار به سازمان گردشگري كشور اقدام كند.

وي افزود: با تخصيص اين اعتبار زير ساخت هاي گردشگري در مسير حرم اباعبدالله الحسين(ع) تا حرم ثامن الحجج علي بن موسي الرضا(ع) تقويت خواهد شد.

اين مسئول سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور با اشاره به اينكه استانهاي شمالي كشور نيز در مسير اين طرح قرار دارند، تصريح كرد: با اختصاص اين اعتبارات، استانهاي شمالي كشور در حوزه گردشگري منتفع مي شوند.

شبان پور با بيان اينكه استانهاي شمالي كشور خصوصا مازندران پس از استان خراسان رضوي، در ايام نوروز امسال بيشترين آمار گردشگران را به خود اختصاص دادند، افزود: در نوروز امسال تعداد گردشگران خارجي نسبت به سال قبل رشد خوبي داشته است.

وي با اعلام اينكه همايش بين المللي سرمايه گذاري خارجي در اواخر سال91 در تهران موثر بوده است، اظهار داشت: بايد فرصت هاي سرمايه گذاري استانهاي شمالي به صورت شكوفا درآيد تا اقتصاد مازندران بارور شود.

شبان پور گفت: با نظرسنجي هاي صورت گرفته، 80 درصد گردشگران نوروزي در مازندران از امكانات اقامتگاههاي استان رضايت داشتند.

افزايش اقامت گردشگران در مازندران

مديركل گردشگري مازندران نيز با اشاره به وجود شش محور مواصلاتي در مازندران، اظهار داشت: تنوع اقليمي مازندران سبب شد تا تعداد گردشگران ورودي به مازندران افزايش يابد.

سيف الله فرزانه با بيان اينكه مدت ماندگاري گردشگر به استان از سه به چهار روز افزايش يافته است، افزود: رشد 106 درصدي در اقامتگاههاي استان داشتيم.

وي با اشاره به اقامت 800 هزار نفر شب در استان، اظهار داشت: يك ميليون و 600 هزار نفر از اماكن زيارتي و امامزاده هاي مازندران ديدن كردند.

فرزانه به رونق گردشگري درايي در سواحل مازندران اشاره و تصريح كرد: ميزان ورودي گردشگران در نوروز 92 از رشد 34 درصدي برخوردار بوده است.

وي با بيان اينكه ورود گردشگر خارجي به مازندران صورت گرفته است، يادآور شد: در تفرجگاهها و پارك هاي جنگلي عباس آباد بهشهر و نمك آبرود چالوس شاهد حضور گردشگران خارجي بوديم.

فرزانه با اشاره به اينكه در سه نقطه نمك آبرود چالوس، پارك جنگلي ميرزا كوچك خان رامسر و پارك جنگلي نور بيشترين بازديد گردشگران را داشتند، افزود: در اين سه منطقه بالغ بر 2.2 ميليون گردشگر از اين اماكن بازديد كردند.

نبود مجتمع فرهنگي هنري در خور شان استان

حجت الاسلام عباس علي ابراهيمي، مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران گفت: هنوز در مبادي ورودي و گردشگر پذير استان مجتمع فرهنگي هنري در خور شان استان نداريم.

وي بيان داشت: راه دسترسي مناسب در استان نداريم و واقعا براي مردم استان در نوروز آمار بالاي ترافيك رنج آور و تاسف آور است.

ابراهيمي گفت: جاده پذيرش حجم مسافران و گردشگران را ندارد و ساكنان مناطق غربي استان را به ستوه درآورده است.

وي بيان داشت: نظام بايد مازندران را ملي ببيند و تولي خاصي براي ساماندهي سواحل و مناطق گردشگري مازندران لحاظ كنند.