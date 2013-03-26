به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال سپاهان اصفهان برای دیدار با استقلال تهران در چارچوب رقابت‌های مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور ساعت 15 روز جمعه اصفهان را به مقصد تهران ترک می‌کنند.

سپاهانی‌ها برای دیدار روز جمعه خود مقابل استقلال هیچ بازیکن محرومی ندارند و دست کادر فنی این تیم اصفهانی از این نظر باز است.

وضعیت محمدرضا خلعتبری، هافبک طلایی‌پوشان که در اردوی تیم ملی فوتبال مصدوم شده بود، رو به بهبودی است و طبق گفته پزشکان، این بازیکن می‌تواند مقابل استقلال برای تیم اصفهانی به میدان برود.

سپاهان به جز خلعتبری برای دیدار روز شنبه خود مصدوم دیگری ندارد و تیم اصفهانی می‌تواند از همه بازیکنان در این مسابقه استفاده کند.

تمرینات سپاهان از روز شنبه به صورت دو نوبت در روز آغاز شده و طلایی‌پوشان از روز گذشته دوشنبه، تمرینات خود را به صورت یک نوبت در روز آغاز کردند.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان در چارچوب رقابت‌های مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 17 شنبه هفته پیش‌رو در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.