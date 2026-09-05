حسن هانی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانیه پایانی اجلاس شانگهای، اظهار داشت: اجلاس سران شانگهای یکی از تأثیرگذارترین اجلاسهای این سازمان در سالهای اخیر بود.
کارشناس مسائل بینالملل گفت: رئیسجمهور کشورمان در سخنرانی خود به تشریح تجاوزات و جنایات آمریکا علیه ایران پرداخت و مواضع جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه تبیین کرد.
وی افزود: کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در این نشست با ایران ابراز همدردی کردند و حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران نشان دادند.
دیدارهای پزشکیان؛ گامی در مسیر تعامل با کشورهای عضو شانگهای
هانیزاده با اشاره به دیدارهای رئیسجمهور با سران کشورهای عضو شانگهای تصریح کرد: این دیدارها در ایجاد فضای تعامل و تقویت روابط میان ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای مؤثر بود و میتواند زمینهساز گسترش همکاریهای سیاسی و اقتصادی میان این کشورها باشد.
وی ادامه داد: بیانیه پایانی اجلاس نشاندهنده وجود یک اراده جدی در میان سران کشورهای عضو شانگهای برای مقابله با سیاستهای یکجانبهگرایانه آمریکا است.
کارشناس مسائل بینالملل بیان کرد: کشورهای عضو شانگهای با ایران ابراز همدردی کردند و نشان دادند که لزوماً تحت تأثیر سیاستهای آمریکا قرار نخواهند گرفت. بیانیه پایانی اجلاس شانگهای پیامی روشن به آمریکا داشت؛ مبنی بر اینکه یک جبهه اقتصادی جدید در حال شکلگیری است و سیاستهای آمریکا موجب شده جهان بیش از گذشته به سمت قطببندی حرکت کند.
وی افزود: کشورهای عضو شانگهای میتوانند با تقویت همکاریهای اقتصادی، زمینه ایجاد یک اقتصاد پایدار در شرق را در برابر ساختار اقتصادی تحت نفوذ آمریکا و اروپا فراهم کنند.
شانگهای میتواند به بیاثر شدن تحریمهای آمریکا کمک کند
هانیزاده با اشاره به تهدیدهای دونالد ترامپ برای اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران اظهار کرد: این نشست میتواند زمینه ایجاد سازوکارهایی برای بیاثر کردن تحریمهای آمریکا علیه ایران را فراهم کند.
وی تصریح کرد: به نظر میرسد رویکردهای جدیدی در میان کشورهای عضو شانگهای برای ایجاد یک ساختار اقتصادی شرقی در برابر سیاستهای آمریکا در حال شکلگیری است.
کارشناس مسائل بینالملل در پایان گفت: رویکرد کشورهای عضو شانگهای به سمت ایجاد یک ارز مشترک برای مبادلات درون این منظومه است؛ اقدامی که میتواند وابستگی به دلار را کاهش داده و زمینه شکلگیری یک نظام مالی مستقل در برابر سلطه اقتصادی آمریکا را فراهم کند.
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