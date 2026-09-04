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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۹

سواحل گیلان بدون فوتی؛ ۱۲۱ نفر از غرق‌شدن نجات یافتند

سواحل گیلان بدون فوتی؛ ۱۲۱ نفر از غرق‌شدن نجات یافتند

رشت- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان گفت: از ابتدای تیرماه تاکنون ۱۲۱ عملیات نجات موفق انجام شده و هیچ فوتی در سواحل تحت پوشش ثبت نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمی عصر جمعه در گفتگو با رسانه ها با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح سالم‌سازی دریا اظهار کرد: از ابتدای تیرماه تاکنون تیم‌های امدادی و آموزشی هلال‌احمر با استقرار در ۳۶۰ نقطه خطرآفرین در طول ۳۱۳ کیلومتر نوار ساحلی استان، ۱۲۱ عملیات نجات موفق انجام داده‌اند و در سواحل تحت پوشش این طرح هیچ مورد فوتی ناشی از غرق‌شدگی ثبت نشده است.

وی افزود: در این مدت ۱۲ هزار و ۴۴ مورد آموزش چهره‌به‌چهره به گردشگران ارائه و ۲۰ هزار و ۳۷۷ هشدار پیشگیرانه برای دوری از مناطق ممنوعه و پرخطر صادر شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان با اشاره به ارائه خدمات درمانی در سواحل استان گفت: یک هزار و ۲۷ مورد خدمت درمانی سرپایی نیز به مسافران و گردشگران ارائه شده است.

سلیمی درباره عملکرد شهرستان‌ها در عملیات امدادی نیز بیان کرد: شهرستان‌های آستارا با ۳۲ مورد و تالش با ۴۲ مورد نجات موفق، بیشترین سهم را در عملیات امداد و نجات داشته‌اند.

وی ادامه داد: شهرستان رضوانشهر نیز با ارائه بیش از یک هزار و ۷۰۰ آموزش چهره‌به‌چهره، در حوزه آگاهی‌بخشی و آموزش گردشگران عملکرد قابل توجهی داشته است.

رئیس کمیته پیشگیری از سوانح و کاهش غرق‌شدگی گیلان با اشاره به ثبت نرخ موفقیت ۱۰۰ درصدی در عملیات نجات سواحل تحت پوشش طرح تصریح کرد: از هر ۱۰۰ گردشگر، حدود ۱۲ نفر آموزش مستقیم دریافت کرده‌اند و هشدارهای پیشگیرانه نیز در موارد متعددی از ورود مسافران به مناطق پرخطر جلوگیری کرده است.

سلیمی تصریح کرد: فشار کاری هر ناجی غریق نیز کمتر از یک عملیات نجات سنگین بوده که این موضوع نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و غلبه رویکرد آموزش و پیشگیری بر مداخلات امدادی است.

وی با تقدیر از همکاری فرمانداری‌ها، اداره کل ورزش و جوانان، هیأت نجات غریق، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، صدا و سیما و به‌ویژه ناجیان غریق، مراقبان ساحلی و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر گفت: این موفقیت نشان داد همکاری بین‌بخشی و حضور به‌موقع نیروهای امدادی، نقش مهمی در تحقق چشم‌انداز صفر فوتی در سواحل دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان اضافه کرد: امیدواریم با رفع چالش‌های موجود و تقویت زیرساخت‌ها، سال آینده نیز شاهد ارتقای کیفی خدمات و افزایش ایمنی گردشگران در سواحل استان باشیم.

به گفته سلیمی، طرح سالم‌سازی دریا با رویکرد کاهش غرق‌شدگی نسبت به سال گذشته تا پایان فصل تابستان ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود با تداوم نظارت‌ها، اقدامات پیشگیرانه و همکاری مردم، این روند تا پایان فصل تثبیت شود.

کد مطلب 6937362

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