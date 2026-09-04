به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمی عصر جمعه در گفتگو با رسانه ها با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح سالم‌سازی دریا اظهار کرد: از ابتدای تیرماه تاکنون تیم‌های امدادی و آموزشی هلال‌احمر با استقرار در ۳۶۰ نقطه خطرآفرین در طول ۳۱۳ کیلومتر نوار ساحلی استان، ۱۲۱ عملیات نجات موفق انجام داده‌اند و در سواحل تحت پوشش این طرح هیچ مورد فوتی ناشی از غرق‌شدگی ثبت نشده است.

وی افزود: در این مدت ۱۲ هزار و ۴۴ مورد آموزش چهره‌به‌چهره به گردشگران ارائه و ۲۰ هزار و ۳۷۷ هشدار پیشگیرانه برای دوری از مناطق ممنوعه و پرخطر صادر شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان با اشاره به ارائه خدمات درمانی در سواحل استان گفت: یک هزار و ۲۷ مورد خدمت درمانی سرپایی نیز به مسافران و گردشگران ارائه شده است.

سلیمی درباره عملکرد شهرستان‌ها در عملیات امدادی نیز بیان کرد: شهرستان‌های آستارا با ۳۲ مورد و تالش با ۴۲ مورد نجات موفق، بیشترین سهم را در عملیات امداد و نجات داشته‌اند.

وی ادامه داد: شهرستان رضوانشهر نیز با ارائه بیش از یک هزار و ۷۰۰ آموزش چهره‌به‌چهره، در حوزه آگاهی‌بخشی و آموزش گردشگران عملکرد قابل توجهی داشته است.

رئیس کمیته پیشگیری از سوانح و کاهش غرق‌شدگی گیلان با اشاره به ثبت نرخ موفقیت ۱۰۰ درصدی در عملیات نجات سواحل تحت پوشش طرح تصریح کرد: از هر ۱۰۰ گردشگر، حدود ۱۲ نفر آموزش مستقیم دریافت کرده‌اند و هشدارهای پیشگیرانه نیز در موارد متعددی از ورود مسافران به مناطق پرخطر جلوگیری کرده است.

سلیمی تصریح کرد: فشار کاری هر ناجی غریق نیز کمتر از یک عملیات نجات سنگین بوده که این موضوع نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و غلبه رویکرد آموزش و پیشگیری بر مداخلات امدادی است.

وی با تقدیر از همکاری فرمانداری‌ها، اداره کل ورزش و جوانان، هیأت نجات غریق، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، صدا و سیما و به‌ویژه ناجیان غریق، مراقبان ساحلی و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر گفت: این موفقیت نشان داد همکاری بین‌بخشی و حضور به‌موقع نیروهای امدادی، نقش مهمی در تحقق چشم‌انداز صفر فوتی در سواحل دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان اضافه کرد: امیدواریم با رفع چالش‌های موجود و تقویت زیرساخت‌ها، سال آینده نیز شاهد ارتقای کیفی خدمات و افزایش ایمنی گردشگران در سواحل استان باشیم.

به گفته سلیمی، طرح سالم‌سازی دریا با رویکرد کاهش غرق‌شدگی نسبت به سال گذشته تا پایان فصل تابستان ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود با تداوم نظارت‌ها، اقدامات پیشگیرانه و همکاری مردم، این روند تا پایان فصل تثبیت شود.