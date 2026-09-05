  1. استانها
  2. گلستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۰۱

خان‌بین آماده وداع با شهید دریادل؛ پیکر ناوسروان اکاتی تشییع می‌شود

خان‌بین آماده وداع با شهید دریادل؛ پیکر ناوسروان اکاتی تشییع می‌شود

رامیان- مراسم وداع با پیکر مطهر شهید دریادل، ناوسروان حامد اکاتی، شنبه‌شب در مصلای شهر خان‌بین برگزار و پیکر این شهید والامقام صبح یکشنبه با حضور مردم شهیدپرور تشییع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر مطهر شهید دریادل، ناوسروان حامد اکاتی، شنبه ۱۴ شهریورماه همزمان با نماز مغرب و عشاء در مصلای شهر خان‌بین برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع پیکر این شهید نیز روز یکشنبه ۱۵ شهریورماه ساعت ۹ صبح با حضور خانواده شهید، مسئولان و مردم شهیدپرور منطقه برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آیین تشییع از میدان حکیم میر فندرسکی شهر خان‌بین آغاز خواهد شد و مردم منطقه با حضور در این مراسم، پیکر مطهر شهید ناوسروان حامد اکاتی را بدرقه خواهند کرد.

شهید حامد اکاتی از اهالی منطقه فندرسک شهرستان رامیان است که در جریان تجاوز نظامی اخیر به کشور به فیض شهادت نائل آمد.

کد مطلب 6937353

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها