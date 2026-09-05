به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر مطهر شهید دریادل، ناوسروان حامد اکاتی، شنبه ۱۴ شهریورماه همزمان با نماز مغرب و عشاء در مصلای شهر خان‌بین برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع پیکر این شهید نیز روز یکشنبه ۱۵ شهریورماه ساعت ۹ صبح با حضور خانواده شهید، مسئولان و مردم شهیدپرور منطقه برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آیین تشییع از میدان حکیم میر فندرسکی شهر خان‌بین آغاز خواهد شد و مردم منطقه با حضور در این مراسم، پیکر مطهر شهید ناوسروان حامد اکاتی را بدرقه خواهند کرد.

شهید حامد اکاتی از اهالی منطقه فندرسک شهرستان رامیان است که در جریان تجاوز نظامی اخیر به کشور به فیض شهادت نائل آمد.