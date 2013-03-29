جابجایی روزانه هفت هزار مسافر نوروزی توسط ناوگان ریلی راه آهن شمال

یوسف گران پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ايمني بالا، آسايش در مسافرت و مناسب بودن قيمت ها از مولفه هايي که همواره بر تعداد متقاضيان مسافرت با قطارها مي افزايد و ضرورت توجه به کيفيت و کميت سامانه حمل و نقل ريلي را دوچندان مي کند لذا براي رسيدن به اين هدف، تعيين كشيك هاي نوروزي متشکل از مسئولان ارشد و كارشناسان فني، آماده باش کامل مسئولان در ايستگاههاي تشكيلاتي، نظارت كامل بر عملكرد ماموران سير وحركت و رفع مشكلات احتمالي دارد.

وی افزود: بازديد از سيستم هاي گرمايش و سرمايش قطارها و سالن ايستگاهها، نمازخانه ها وبر طرف کردن معايب احتمالي ، بازسازي سکوهاي مسافري در تعدادي از ايستگاهها، توزيع بسته هاي فرهنگي شامل مجله و سي دي هاي آموزشي و سرگرمي در مسيرهاي طولاني از جمله قطار ساري - مشهد، حضور محسوس و مستمر بازرسان داخل قطارهاي مسافري و سر کشيک ها در سالن ايستگاهها جهت رسيدگي به امور مسافران از جمله اقدامات ديگر راه آهن شمال در ايام نوروز است.

مديرکل راه آهن شمال گفت: راه آهن شمال در تعطيلات نوروزي از 25 اسفند تا 15 فروردين با ارائه هفت سرويس قطارهاي مسافري و با استفاده از حداکثر ظرفيت بخش مسافري خود روزانه مي تواند قريب به هفت هزار مسافر را در مازندران و گلستان جابجا کند.

وي افزود: اين سرويس ها شامل قطار هاي ساري ـ مشهد، تهران ـ گرگان يک، قطار تهران ـ گرگان دو، قطار ساري ـ تهران، قطار محلي ريل باس گرگان ـ پل سفيد، ريل باس پل سفيد ـ گرگان و محلي فيروزکوه ـ تهران است.

گران پاشا افزود: برنامه قطارهاي نوروزي راه آهن شمال از بيست و پنجم اسفند ماه سال 91 شروع و تا پانزدهم فروردين 92 ادامه خواهد داشت.

وی بیان داشت: امسال راه آهن شمال در ايام نوروز با ارائه هفت قطار مسافري نزديک به هفت هزار مسافر را در استانهاي مازندران و گلستان جابجا مي کند.

