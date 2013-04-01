12 مصدوم براثر دودآتش و گازگرفتگی در فارس

مهناز ده بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درپی تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس 115 شیراز دو مصدوم براثر دود آتش اعلام شد.

وی خاطر نشان کرد : در ساعتهای 7:47 و 7:20 روز دوشنبه 12 فروردین بلافاصله عوامل اورژانس 115 جهت امداد رسانی به محل حادثه اعزام شدند که یکی از مصدومین پس از انجام اقدامات درمانی مناسب به بیمارستان انتقال یافت.

شش مصدوم بر اثر گازگرفتگی

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان فارس اعلام کرد:بی احتیاطی مسافران نوروزی منجر به ایجاد شش مصدومیت بر اثر گازگرفتگی در سپیدان شد.

ده بزرگی خاطر نشان کرد : درپی تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس 115 سپیدان بلافاصله عوامل اورژانس 115 جهت امداد رسانی به محل حادثه اعزام شدند که خوشبختانه با رسیدگی سریع به مصدومین شاهد مرگ افراد نبودیم .

چهار مصدوم بر اثر انفجار کپسول

وی همچنین اعلام کرد: روز یکشنبه انفجار کپسول گاز چهار مصدوم بر جای گذاشت

ده بزرگی خاطر نشان کرد : درپی تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس 115 شیراز در ساعت 13:15 روز یکشنبه 11 فروردین بلافاصله عوامل اورژانس 115 جهت امداد رسانی به محل حادثه اعزام شدند که این حادثه چهار مصدوم بر جای گذاشت و پس از انجام اقدامات درمانی مناسب به بیمارستان انتقال یافتند.