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۱۲ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۲۹

چراغی خبر داد:

30 مورد اخطار به دفاتر خدمات مسافرتی لرستان داده شد

30 مورد اخطار به دفاتر خدمات مسافرتی لرستان داده شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان از ارائه 30 مورد اخطار به دفاتر خدمات مسافرتی استان خبر داد.

دیانوش چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استمرار نظارت بر واحدهای خدماتی حوزه گردشگری اظهار داشت: در این راستا از ابتدای تعطیلات نوروزی تاکنون 30 مورد اخطار به واحدهای خدماتی بین راهی، هتلها و دفاتر خدمات مسافرتی استان ارائه شده است.

وی ادامه داد: علت اخطارهای داده شده ضعف و کیفیت پایین خدمات ارائه شده بوده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان همچنین از تنزیل درجه یکی از هتلهای استان خبر داد و بیان داشت: همچنین در صورت عدم اصلاح موارد تذکر داده شده پلمپ این واحد در دستور کار قرار دارد.

چراغی در ادامه سخنان خود از برقراری تورهای رایگان گردشگری تا پایان تعطیلات نوروزی خبر داد و بیان داشت: خوشبختانه استقبال مطلوبی از برگزاری این تورها شده است.

کد مطلب 2024886

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