20 تور رایگان طبیعت گردی در لرستان برگزار شد/ استقبال مطلوب گردشگران

دیانوش چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی تعطیلات نوروزی امسال در راستای معرفی جاذبه های گردشگردی استان و ارائه خدمات به گردشگران برگزاری تورهای رایگان طبیعت گردی در دستور کار قرار گرفت.

وی از استقبال مهمانان نوروزی و گردشگران از برگزاری تورهای رایگان خبر داد و بیان داشت: تاکنون در این راستا 20 تور رایگان طبیعت گردی در استان برگزار شده است.

معاون گردشگری اداره کل کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان یادآور شد: در جریان برگزاری این تورهای رایگان بیش از هزار و 500 نفر از جاذبه های طبیعی استان بازدید کرده اند.

چراغی یادآور شد: این تورها به مقصد آبشار بیشه، آبشار نوژیان، رودخانه کاکارضا، غار تاريخي كوگان، پارك جنگلي مخملكوه، طبیعت منطقه تنگ حسن، آبشار گريت، دامنه كوه هشتادپهلو، منطقه جنگلي ناي انگيز و ...برگزار شده است.

وی عنوان کرد: تورهاي رايگان نوروزي به همت اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان به صورت روزانه برگزار شد.