ادامه بارش باران در دامنه های زاگرس و نوار شرقی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه های پیش یابی هواشناسی فعالیت سامانه بارشی در غرب کشور را نشان می دهد که طبق آن پیش بینی می شود روز جمعه نیمه غربی و شمالی کشور ابرناکی، بارش باران، وزش باد گاهی با رعد و برق و در مناطق مستعد بارش و تگرگ وجود داشته باشد.

در این روز شدت بارش در ارتفاعات زاگرس و جنوب کشور خواهد بود. این سامانه در بعد از ظهر جمعه به برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور گسترش می یابد.

روز شنبه نیز در شمال غرب، دامنه های جنوبی البرز و به تدریج در غرب، از ناپایداری ها کاسته می شود و بارشها در دامنه های زاگرس، جنوب مرکز و نوار شرقی کشور ادامه می یابد.

روز یکشنبه هم سامانه بارشی در جنوب شرق و برخی مناطق شرق کشور فعال بوده و به تدریح تا اواسط وقت روز دو شنبه از مرزهای شرقی کشور خارج می شود. طی دو روز آینده هم خلیج فارس و روزهای شنبه و یکشنبه دریای عمان مواج است.