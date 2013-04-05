تبادل تجربیات و ایجاد انگیزه از مهمترین مزایای حضور در نمایشگاه های گروهی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رحمان زاده ظهر امروز در مراسم اختتامیه نمایشگاه نقاشان بندر افزود: با توجه به وجود کمبودهای متعدد در مهمترین زیرساخت ضروری برگزاری نمایشگاه های هنری استان یعنی گالری های تخصصی آبرومند آثار تجسمی هنرمندان نقاش استان، حرکت منطقه آزاد انزلی اقدام شایسته و قابل تقدیری برای رفع این کمبود است.

وی تصریح کرد: اعطای فرصت به هنرمندان جوان گیلانی برای نمایش حدود 30 اثر خود اقدامی ارزشمند و الگوساز برای سایر نهادهای استان و کشور است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرانزلی گفت: برگزاری چنین نمایشگاه هایی فرصت مغتنمی برای هنرمندان جوان استان است چراکه از مهمترین مزایای حضور در نمایشگاه های گروهی نقاشی، تبادل تجربیات ، ایجاد انگیزه، رقابت هنری و غنای هنرهای تجسمی استان گیلان در عرصه های ملی و بین المللی است.

وی در ادامه آمادگی کامل مجموعه تحت مدیریت خود را برای هر گونه همکاری با منطقه آزاد انزلی اعلام کرد و افزود: درصورت تداوم برگزاری نمایشگاه های عرضه محصولات هنری علاوه بر موارد پیش گفته و با عنایت به ظرفیت های غنی هنرمندان گیلان، این منطقه به یکی از مهمترین مراکز هنرهای تجسمی کشور تبدیل می شود.

رحمان زاده هنر را رساتر، نافذتر و ماندگارتر از هر رسانه ای دانست و اظهارداشت: هنر ابزاری بسیار مهم و رسا در انتقال فرهنگ، آداب و تمدن یک کشور است.

وی تاکید کرد: هنرمندان متعهد و با استعداد می توانند با بهره گیری از ابزار هنر نقش مهمی در انتقال و ترویج مضامین عالی انسانی و اسلامی داشته باشند.

نمایشگاه نقاشی "نقاشان بندر" با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی از ۷ تا 15 فروردین ماه در ضلع غربی مجتمع کاسپین واقع در فاز تجارت منطقه آزاد انزلی میزبان علاقمندان به هنر نقاشی بود.