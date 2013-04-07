شروط باز شدن آب در زاینده رود/کاهش 60 درصدی حجم آب سد زاینده رود نسبت به دراز مدت

به گزارش خبرگزاری مهر، با افزايش خروجی سد زاينده رود ، آب از 20 فروردين ماه در شبکه های توزيع آب به کشاورزان تحويل می شود.

با وجود شش سال خشکسالی پی در پی در حوضه زاينده رود و کاهش شديد منابع آبی در اين حوضه ، براساس ابلاغيه وزارت نيرو و مصوبات مقامات استان و شورای تامين استان که حاصل از جلسات متعدد با نمايندگان کشاورزان و مسئولين مربوطه در سازمان جهاد کشاورزی بود تصميم به رها سازی آب و توزيع آن جهت انجام کشت بهاره کشاورزان گرديد .

با توجه به اينکه حجم آب سد زاينده رود در حال حاضر در حدود 350 ميليون متر مکعب است که نسبت به ميانگين دراز مدت بيش از 60 درصد کاهش را نشان می دهد ، توزيع آب کشاورزی با شرايط و محدوديت هايي انجام خواهد شد که می توان به موارد زير اشاره کرد.

به گزارش مهر شروطی که برای کشاورزان آمده است عبارت است از :

توزيع آب صرفاً جهت انجام کشت بهاره و با رعايت خط قرمز آب شرب و حداکثر حدود 3 ماه خواهد بود .

اجرای برنامه توزيع آب منوط به صرفه جويي و نظارت برداشت در همه بخش هاي مصرف از جمله مصارف خانگی ، صنعتی و کشاورزی می باشد .

رعايت الگوی کشت مناسب با توجه به محدودیت زمانی توزیع آب توسط کشاورزان اجتناب ناپذير است.

همکاری کشاورزان با نيروهای انتظامی و فرمانداران در جهت کنترل برداشت های غير مجاز ضروری است .

لازم به ذکر است وضعيت ورودی و خروجی به سد زاينده رود و ميزان منابع آب موجود در سد به صورت ماهيانه بررسی گرديده و در صورت بروز هر گونه مخاطره جهت تامين آب شرب با هماهنگی وزارت نيرو و مقامات استان تغييرات لازم در برنامه توزيع آب اعمال خواهد شد .