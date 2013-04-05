لحظه شماری اصفهانی ها برای رسیدن آب به زاینده رود

به گزارش خبرنگار مهر، اکنون در اصفهان پا به هر کجایی می گذاری نوید جریان آب در زاینده رود را می دهند که قرار است ما از 18 فروردین آب را در اصفهان ببینیم و همه با ذوق فراوان یکدیگر را برای مشاهده حیات زاینده رود دعوت می کنند.

در این خصوص یک شهروند اصفهانی به خبرنگار مهر گفت: خیلی خوشحال هستم که آب به زاینده رود می رسد و بار دیگر رودخانه ما زنده می شود بار دیگر زاینده رود که محل چرای گوسفندان و بیابانی خشک و بی آب و علف شده بود حیاتی دوباره می گیرد.

شهروند دیگری با یاد ابیاتی از خواجه حافظ شیرازی خطاب به زاینده رود گفت: تشنه بادیه را هم به زلالی دریاب/به امیدی که درین ره به خدا می داری.

وی ادامه داد: زاینده رود چندی بود که همچون یک بادیه بود و اکنون با جاری شدنش چشم نواز دیدگان شهروندان است که گویی جلوه ای از وجود خداست.

شهروند دیگری نیز با بیان اینکه خشکی زاینده رود صحنه های دلخراشی را برای ما رقم می زند چنانچه این رودخانه زمین فوتبال و آمد و شد شهروندان شده بود که نگرانی بسیاری را بر مردم وارد می کرد.

وی بیان داشت: خوشبختانه گشایش زاینده رود که در روز گذشته باز شده که قرار است در یک شنبه هفته جاری به اصفهان برسد نوید بخش ایرانیان خواهد بود و قطعا گردشگران بسیاری را به سمت خود جلب می کند و امیدوارم که دیگر این جریان قطع نشود.