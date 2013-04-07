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۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۲:۵۷

مولوی در گفتگو با مهر:

نوروز امسال بیش از 200 هزار نفر مسافر وارد نهاوند شدند

نوروز امسال بیش از 200 هزار نفر مسافر وارد نهاوند شدند

نهاوند - خبرگزاری مهر: فرماندار نهاوند گفت: در نوروز امسال بیش از 200 هزار نفر مهمان وارد شهرستان نهاوند شدند.

مجتبی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد بیش از 70 هزار نفر از اماکن و جاذبه های گردشگری شهرستان نهاوند از جمله سراب گیان و حمام تاریخی حاج آقا تراب بازدید کردند.

مولوی گفت: ستاد تسهیلات نوروزی از20 اسفند سال گذشته در نهاوند دایر شد که با شروع کار،  این ستاد و دبیرخانه مرکزی در محل اداره میراث فرهنگی و گردشگری و ستاد اسکان و اطلاع‌رسانی در اداره آموزش و پرورش نهاوند  مستقر شد.

وی با  اشاره به اینکه آمار ورودی مهمانان و مسافران نوروزی و همچنین بازدید از اماکن و جاذبه‌های گردشگری  شهرستان نهاوند از افزایش قابل توجهی نسبت به مدت مشابه پارسال برخوردار بود، گفت: سراب تاریخی و طبیعی گیان، حمام تاریخی حاج آقا تراب، موزه تاریخ و مشاهیر نهاوند و تپه تاریخی گیان پر بیننده ترین اماکن گردشگری نهاوند در نوروز امسال بوده است.

فرماندار نهاوند عنوان کرد: نهاوند دارای بیش از 400 اثر تاریخی، فرهنگی و طبیعی است که 130 مورد از آنها ثبت ملی شده است.

مجتبی مولوی گفت: امسال با همکاری آموزش و پرورش بیش از چهار مکان آموزشی با ظرفیت هزار نفر در شهر نهاوند و شهر گیان برای استقرار و رفاه و اسکان مسافران نوروزی پیش بینی شده بود.

مولوی اظهار داشت: بر اساس نظر سنجی های صورت گرفته، در مراکز اسکان و مراکز گردشگری، مسافران در زمینه اطلاع رسانی و ارائه تسهیلات اظهار رضایت داشتند.

کد مطلب 2027295

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