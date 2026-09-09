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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۰۳

شکایت رسمی یمن از جنایات سعودی به سازمان ملل و شورای امنیت

شکایت رسمی یمن از جنایات سعودی به سازمان ملل و شورای امنیت

دولت یمن در واکنش به حملات سیستماتیک جنگنده‌های سعودی به مناطق مسکونی و مراکز عمومی، با ارسال نامه‌های اعتراضی به سازمان ملل و اتحادیه اروپا، جنایات ریاض را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالواحد ابوراس، معاون وزیر خارجه یمن، از ارسال نامه‌های اعتراضی رسمی به دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس شورای امنیت و اتحادیه اروپا خبر داد.

این اقدام در واکنش به تداوم حملات بی‌رویه و هدفمند رژیم سعودی علیه مناطق مسکونی و مراکز عمومی مردم یمن صورت گرفته است.

در این اعتراضات رسمی، دولت یمن ضمن ابراز محکومیت شدید، به جنایت اخیر جنگنده‌های عربستان در هدف قرار دادن زندان مرکزی «الجوف» اشاره کرده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که طی سه روز گذشته، جنگنده‌های سعودی حملات متوالی و سیستماتیک را در استان‌های مأرب، البیضاء، الحدیده، تعز و الجوف علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌ها رقم زده‌اند.

پیش از این نیز، دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در بیانیه‌ای رسمی، حمله خائنانه و جنایتکارانه نیروهای سعودی به ندامتگاه «الحزم» در استان الجوف را به شدت محکوم و تأکید کرده بود که این جنایت علیه غیرنظامیان بدون پاسخ نخواهد ماند.


کد مطلب 6941829

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    نظرات

    • IR ۰۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      1 4
      پاسخ
      این برده ی حقیر و نوکر صهیونیست از اربابش دستور می گیرد. آدم کشان خون آشام
    • IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      1 1
      پاسخ
      خدا رو شکر یمن بالاخره روش درست رو انجام داد

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