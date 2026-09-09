به گزارش خبرگزاری مهر، میگل دیاز کانل، رئیسجمهور کوبا سهشنبه شب در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، بر ایستادگی این کشور در برابر هرگونه تلاش برای بازگشت به وضعیت مستعمره یا نومستعمره تأکید کرد.
وی با اشاره به تجربه تاریخی کوبا در مواجهه با امپراتوریها اظهار داشت که این کشور بهخوبی از معنای استعمار آگاه است و هرگز اجازه نخواهد داد حاکمیت ملیاش به مخاطره بیفتد.
رئیس جمهور کوبا با یادآوری فداکاریهای انجام شده برای آزادی این کشور تصریح کرد: «خونهایی که برای دستیابی به استقلال، حاکمیت و خودمختاری ریخته شده است، هرگز بیهوده نخواهد ماند و ما تا آخرین لحظه از این دستاوردها دفاع خواهیم کرد.»
این سخنان در حالی مطرح میشود که با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، تنشها میان هاوانا و واشنگتن بار دیگر به اوج خود رسیده است.
ترامپ در اقدامی جنجالی، تصویری را منتشر کرد که در آن کشورهایی از جمله کوبا، مکزیک، کانادا و بخشهایی از کارائیب با رنگ پرچم ایالات متحده نمایش داده شده بودند.
شایان ذکر است که ترامپ پیش از این، در ۲۹ ژانویه با امضای یک فرمان اجرایی، تحت عنوان مقابله با آنچه کاخ سفید «تهدید غیرمعمول و فوقالعاده» از سوی کوبا خوانده، وضعیت «اضطراری ملی» اعلام کرده بود.
در متن این فرمان، دولت کوبا متهم به همسویی با «کشورهای متخاصم»، پناه دادن به «گروههای تروریستی فراملی» و اجازه استقرار توانمندیهای نظامی و اطلاعاتی پیشرفته روسیه و چین در این جزیره شده است.
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