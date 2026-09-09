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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۲۵

اجتماع شبانه مردم بیله سوار

اجتماع شبانه مردم بیله سوار

بیله سوار - اجتماع خونخواهی رهبر شهید با حضور باشکوه مردم ولایتمدار بیله سوار برگزار شد

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کد مطلب 6941833

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