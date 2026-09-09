https://mehrnews.com/x3d2f5 ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۲۵ کد مطلب 6941833 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۲۵ اجتماع شبانه مردم بیله سوار بیله سوار - اجتماع خونخواهی رهبر شهید با حضور باشکوه مردم ولایتمدار بیله سوار برگزار شد دریافت 3 MB کد مطلب 6941833 کپی شد مطالب مرتبط تداوم اجتماع حماسی مرزداران بیله سوار دشمن درصدد احیای فرهنگ ارتجاع در کشور است حماسه آفرینی مرزداران بیله سوار ادامه دارد ایران قلب ژئوپلیتیک جهان؛ تنگه هرمز کلید نظم نوین است اتحاد مردم، مهمترین سد برابر جنگ شناختی دشمن است مهار آتشسوزی ۱۸ هکتار از مراتع بخش مرکزی بیلهسوار برچسبها شهرستان بیله سوار تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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