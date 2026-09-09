ادعای اردن درباره حمله موشکی مجدد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرنگار این شبکه اعلام کرد که این موشک ها در شرق اردن رهگیری شدند.

تاکنون به تعداد، محل دقیق این رهگیری، نوع موشک های شلیک شده و منشأ آنها هیچ اشاره ای نشده است.

ساعاتی پیش نیز اردن از رهگیری موشکی در شهر اربد در شمال این کشور خبر داده بود.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساعاتی پیش در اطلاعیه ای از هدف قرار دادن آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده سازی و محل استقرار جنگنده های F-۳۵ ،F-۱۶ ،F-۱۵ و شلتر جنگنده ها در واکنش به ادامه تجاوزگری دشمن آمریکایی خبر داده بود.



