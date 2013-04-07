به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رساني ستاد كل نيروهاي مسلح ، سردار سرتيپ پاسدار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با تبریک فرا رسیدن سال نو و آرزوی خلق حماسههای سترگ در عرصههای سیاسی و اقتصادی توسط ملت بصیر و ولایتمدار ایران اسلامی و پیگیری اهداف و آرمانهای بزرگ و متعالی شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار داشت: ملت عظیمالشأن ایران با الهام از آموزههای دینی و انقلابی تحت تعالیم ولایت فقیه و رهبری معظم انقلاب اسلامی، برافراشته نگهداشتن پرچم هدایت بخش شهادت را رسالت دائمی خود میداند و همواره در تلاش بوده است روحیه مقاومت و استکبارستیزی را برای ارتقاء توان بازدارندگی کشور در جامعه، شاداب و زنده نگهدارد.
سردار جزایری در ادامه افزود: شهیدان نماد سلحشوری و آزادگی ملت ایران و آینه درخشانی هستند که راه سعادت و رهایی دیگر جوامع و ملل از ظلم و استکبار در آنان ترسیم شده است.
وی با اشاره به اینکه عملکرد انقلابی و تاثیرگذاری این شخصیت دوستداشتنی در دوران دفاع مقدس از جمله زمینههای ترور ایشان توسط منافقین کوردل و مزدور بوده است، افزود: صیاد شیرازی و دیگر فرماندهان شهید نیروهای مسلح حاصل مکتب تربیتی انقلاب اسلامی و ولایت فقیه بودند که با تفکر، عمل انقلابی و نقش آفرینیهای راهبردی خود مسیر پاسداری و حراست از ارزشها و آرمانها را به مدافعان انقلاب اسلامی و ایران عزیز نشان دادند.
معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه گفت: بیتردید، گرامیداشت شهید صیاد و دیگر شهیدان تاریخ ساز ایران اسلامی از یک سو فرهنگ حماسه و مقاومت را در جامعه ساری و جاری ساخته و آمادگیهای دفاعی ملت ایران برای مقابله با هرگونه تهدید و توطئه به رخ دشمن میکشد و از سوی دیگر فرصتی برای بازشناسی شرایط و وضعیت کنونی و پاسخ به این پرسش که «اگر شهدا امروز بودند چگونه عمل میکردند؟» را فراهم میآورد.
سردار جزایری با اشاره به اینکه مراسم چهاردهمین سالگرد سپهبد علی صیاد شیرازی و گرامیداشت یاد و خاطره 110 تن از فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح صبح چهارشنبه 21 فروردین ساعت 10:30 در مسجد جهاد ستاد کل برگزار میشود، تاکید کرد: اقشار و آحاد مختلف مردم ایران همراه با فرماندهان و مسئولان کشوری و لشکری و رزمندگان نیروهای مسلح با حضور با شکوه خود در این مراسم عزم و اراده خود را برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و فرماندهان کل قوا حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای عزیز در خلق حماسههای بزرگ سیاسی و اقتصادی و پیشبرد انقلاب اسلامی و تداوم راه امام و شهدای گرانقدر را به نمایش خواهند گذارد.
سردار جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: مراسم چهاردهمین سالگرد شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی و بزرگداشت جمعی از فرماندهان شهید دفاع مقدس چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رساني ستاد كل نيروهاي مسلح ، سردار سرتيپ پاسدار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با تبریک فرا رسیدن سال نو و آرزوی خلق حماسههای سترگ در عرصههای سیاسی و اقتصادی توسط ملت بصیر و ولایتمدار ایران اسلامی و پیگیری اهداف و آرمانهای بزرگ و متعالی شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار داشت: ملت عظیمالشأن ایران با الهام از آموزههای دینی و انقلابی تحت تعالیم ولایت فقیه و رهبری معظم انقلاب اسلامی، برافراشته نگهداشتن پرچم هدایت بخش شهادت را رسالت دائمی خود میداند و همواره در تلاش بوده است روحیه مقاومت و استکبارستیزی را برای ارتقاء توان بازدارندگی کشور در جامعه، شاداب و زنده نگهدارد.
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