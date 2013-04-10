دوره هاي آموزشي آشنايي با مباحث روانشناسي كودك ونوجوان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز طاهری بعدازظهر چهارشنبه در نشست ستادتحول بنيادين درآموزش وپرورش گفت: دوره آموزشي آشنايي با اختلالات رفتاري و روانشناسي رشد كودك توسط گروه مشاوران و حوزه برنامه ريزي براي معلمان ومديران به صورت فوق برنامه برگزار مي شود.

وی بیان داشت: همچنين بسته هاي آموزشي درموضوع شيوه ثبت نام، كتابهاي تازه تأليف، نگهداري مدارس و دفاتر تهيه و در كارگاههاي آموزشي معلمان پايه سوم ابتدايي و اول راهنمايي و متوسطه توزيع مي شود.

طاهری اظهار داشت: برنامه ريزي برای اجراي ورزش بستكبال درپايه اول متوسطه و راهنمايي و اجراي يك موضوع با محوريت سلامت در پايه هاي تحصيلي از ديگر برنامه هاي سال تحصيلي جديد در راستاي اجراي سند تحول بنيادين است.

معاون آموزش ابتدايي و دبير ستاد تحول بنيادين نیز در این نشست گفت: دوره آموزشي هوشمند سازي مدارس توسط كارگروه فناوري سندتحول دراستان اجرا و CDآموزشي تهيه وتوزيع شد.

مهين پردال افزود: همچنین كارگاه آموزشي روانشناسي رشد كودك و اختلالات رفتاري براي معلمان ابتدايي سراسر استان برگزار شد.

وي بیان داشت: گزارش جامع نشستها، مصوبات و فعاليتهاي كارگروهها ماهانه تهيه و به دبيرخانه ستادتحول بنيادين وزارت آموزش و پرورش ارسال مي شود.