موافقت مسئولان برای اعزام به غرب آسیا مشروط است/ شاید هم نرویم!

سرمربی تیم بسکتبال فولاد ماهان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پس از پیشنهاد فدراسیون مبنی بر شرکت در مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا، روز چهارشنبه جلسه کارگروه با حضور اعضای کادر فنی تشکیل شد، اظهارداشت: این نشست یک ساعت و نیم طول کشید و در ‌‌نهایت اعضا به این نتیجه رسیدند که تیم بسکتبال به مسابقات مورد نظر اعزام شود البته مشروط بر اینکه با توجه به زمان کم باقی مانده ومشکلات موجود، فدراسیون در راستای آماده سازی و جذب بازیکن کمک‌مان کند.



وی تصریح کرد: پیشنهاد شرکت در مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا درست زمانی به ما اعلام شد که تنها یک روز به فرصت تعیین شده برای معرفی فهرست ۲۴ نفره باقی مانده بود. ضمن اینکه در کل زمان زیادی تا آغاز مسابقات و آماده سازی برای شرکت در آن باقی نمانده و جبران این زمان از دست رفته هم سخت است.



صادق‌زاده با بیان اینکه به همین دلیل نامه ارسالی از طرف مسئولان باشگاه ماهان جهت اعلام موافقت اعزام تیم بسکتبال این باشگاه به صورت مشروط بود، تاکید کرد: اگر تیم فولاد ماهان با کمک فدراسیون بتواند در مورد جذب بازیکن و تکمیل ترکیب خود به جمع بندی نهایی برسد به طور حتم در مسابقات شرکت خواهیم کرد در غیر این صورت باید ببینیم شرایط چگونه می‌شود و شاید هم شرکت نکنیم.



وی ادامه داد: اعزام یک تیم به عنوان جایگزین مهرام که انصراف داده است به منظور حفظ سهمیه ایران و آبروی ملی انجام می‌شود اما اگر ما حضور موفقی در مسابقات نداشته باشیم، به آبروی ملی لطمه می‌زند. با این اوصاف ما با وجود این شرایط سخت و نداشتن زمان کافی، حضور در مسابقات را پذیرفتیم تا بتوانیم نماینده‌ای شایسته باشیم و این مستلزم همکاری فدراسیون است.



سرمربی تیم بسکتبال ماهان با یادآوری اینکه محمود مشحون ریاست کنفدراسیون غرب آسیا را بر عهده دارد، یادآور شد: وی می‌تواند به ما کمک کند تا در مورد جذب بازیکنان مورد نظر و در اختیار داشتن زود‌تر به نتیجه برسیم.



«پیش از این اوشین ساهاکیان و اصغر کاردوست به عنوان بازیکنان کمکی پتروشیمی برای شرکت در مسابقات معرفی شده بودند. ضمن اینکه در حال حاضر محمدرضا اکبری و سامان ویسی هم خارج از ایران به سر می‌برند. تکلیف این چهار بازیکن برای همراهی فولاد ماهان به چه صورت است»؟



صادق‌زاده در پاسخ به این پرسش تاکید کرد: ما بنا به درخواست پتروشیمی ساهاکیان و کاردوست را به این تیم واگذار کردیم و حتی موافقت خود را هم به صورت کتبی اعلام کردیم اما حالا که قرار است خودمان هم در این رقابت‌ها شرکت داشته باشیم، این دو بازیکن را باید در اختیار داشته باشیم تا ترکیب‌مان را کامل کنیم. فضای رقابتی بین دو باشگاه باید حفظ شود اما در عین حال نباید اختلافی پیش بیاید.



وی ادامه داد: با اکبری و ویسی هم صحبت کرده‌ایم. مشکلی برای سفر آن‌ها به ایران و حضور در تیم نیست.



«در مورد مطرح کردن درخواست‌تان برای جذب نیکخواه بهرامی و کامرانی به نتیجه رسیده‌اید؟ ضمن اینکه اگر این دو را در اختیار داشته باشید، طبق قوانین وابا نمی‌توانید بازیکن خارجی بگیرید. فکر می‌کنید اصلا فرصتی برای این کار داشته باشید»؟ وی در پاسخ به این پرسش اظهارداشت: فرصت برای جذب بازیکن خارجی که خیلی کم است و شاید هم انجام این کار ناممکن باشد. در کل هیچ چیز مشخص نیست. اما قطعا اگر بخواهیم بازیکنانی به ترکیب اضافه کنیم، یک بازیکن مطرح به خدمت می‌گیریم که با کمک وی به نتیجه برسیم. درخاست‌مان را برای جذب این دو بازیکن داده‌ایم اما هنوز وضعیت آنها مشخص نیست.



سرمربی تیم بسکتبال ماهان در پایان در مورد همکاری مصطفی هاشمی با کادر فنی این تیم برای شرکت در مسابقات هم گفت: این مسئله شایعه است. فکر نمی‌کنم چنین چیزی باشد.



به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا ۲۱ تا ۲۸ اردیبهشت‌ماه در عراق برگزار می‌شود. این رقابت‌ها به منظور انتخابی بیست و چهارمین دوره مسابقات باشگاه‌‎های آسیا برگزار می‌شود.