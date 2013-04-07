به گزارش خبرنگار مهر، تصمیم هیات مدیره تیم بسکتبال مهرام حضور قدرتمند این تیم در رقابتهای باشگاههای آسیاست که چگونگی این حضور هم منوط به جذب بازیکن خارجی است. این در حالی است که مسئولان مهرام با وجود رایزنیهایی که از یکی دوهفته پیش برای به خدمت گرفتن بازیکن خارجی آغاز کردهاند، هنوز در این زمینه به نتیجه نرسیدهاند و در صورتیکه این وضعیت تا روز دوشنبه ادامه داشته باشد، مهرام انصراف خود را از شرکت در غرب آسیا اعلام خواهد کرد.
حمیدرضا صمدزاده ضمن تائید این مطلب و با یادآوری اینکه مسابقات باشگاههای غرب آسیا به میزبانی عراق برگزار میشود، به خبرنگار مهر گفت: تا به امروز با چند بازیکن خارجی به توافق رسیده و حتی تا پای امضای قرارداد هم پیش هم رفتهایم اما موفق به نهایی کردن آن نشدهایم. در واقع چون مسابقات در عراق برگزار میشود، بازیکنان تمایلی برای شرکت در آن ندارند و به همین دلیل از امضای قرارداد منصرف میشوند.
وی تصریح کرد: ملیت بازیکن خارجی برایمان اهمیتی ندارد و فقط به کارآیی آنها بها میدهیم. به همین دلیل فقط به دنبال جذب بازیکن آمریکایی نیستیم و حتی با چند گزینه اروپایی هم مذاکره داشتهایم. گزینههای مورد نظر در پست پنج و دو کار میکنند.
سرپرست تیم بسکتبال مهرام با تاکید بر اینکه تا فردا وضعیت مهرام برای جذب بازیکن خارجی و شرکت در مسابقات مشخص خواهد شد، تاکید کرد: در صورتکیه تا فردا با بازیکنان خارجی مورد نظر به نتیجه برسیم و قرارداد امضا کنیم حضورمان در رقابتهای غرب آسیا قطعی خواهد بود در غیر این صورت انصرافمان را از این مسابقات اعلام میکنیم تا فدراسیون هم فرصت کافی برای معرفی تیم جایگزین مهرام داشته باشد.
صمدزاده با یادآوری اینکه تیمهای شرکت کننده در رقابتهای باشگاههای غرب آسیا مجاز به جذب دو بازیکن خارجی هستند، اظهارداشت: تلاش ما هم جذب دو بازیکن خارجی است تا بتوانیم به بهترین و بالاترین قدرت در مسابقات شرکت داشته باشیم. ضمن اینکه در مورد استفاده از بازیکنان داخلی خود برای این رقابتها هیچ مشکلی نداریم چون همه آنها قرارداد دو ساله با مهرام دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا 21 تا 28 اردیبهشتماه در عراق برگزار میشود. این رقابتها به منظور انتخابی بیست و چهارمین دوره مسابقات باشگاههای آسیا برگزار میشود. پتروشیمی و مهرام به عنوان قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به عنوان نمایندگان ایران برای حضور در مسابقات باشگاههای غرب آسیا معرفی شدهاند.
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