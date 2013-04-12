دستگیری افراد شرور دشتستان باعث امنیت پایدار منطقه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای امروز نماز جمعه برازجان با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه، اظهار داشت: تبیین سیره حضرت فاطمه زهرا(س) یکی از مسائل ضروری است که باعث میشود تا همگان و بهویژه زنان و دختران با شخصیت آن حضرت به خوبی آشنا شوند.
وی ادامه داد: حضرت فاطمه زهرا(س) در صحنههای سیاسی حضور ارزشمند داشته و در جنگ احد و خندق حاضر بود و نقش این بانوی بزرگوار و عظیمالشان در گسترش فرهنگ اصیل اسلامی بینظیر بوده است.
امام جمعه برازجان در ادامه به روند ساخت و تکمیل بیمارستان 160 تختخوابی برازجان اشاره کرد و اظهار داشت: این بیمارستان در بهبود وضعیت درمانی شهرستان دشتستان نقش بسیار مهمی خواهد داشت که با پیگیری های مجدانه مسئولان و بهویژه استاندار بوشهر شاهد تکمیل و راهاندازی آن در روزهای آینده خواهیم بود.
وی در ادامه به وقوع زمینلرزه در دشتی اشاره کرد و با تقدیر از مشارکت مردم و مسئولان در کمک به زلزلهزدگان بر لزوم رسیدگی بیشتر به مردم آسیبدیده و ایجاد سرپناه مطمئن برای این افراد تاکید کرد.
امام جمعه برازجان در ادامه با تقدیر از نیروی انتظامی دشتستان افزود: دستگیری مجرمان و افراد شرور در دشتستان با همت نیروی انتظامی انجام شده و این امر در راستای ایجاد امنیت پایدار در منطقه بسیار تاثیرگذار است.
مصلح همچنین با تقدیر از اقدامات مناسب شهرداری برازجان ابراز داشت: شهرداری برازجان در امر سیاهپوش کردن شهر برازجان عملکرد مطلوبی داشته و همه باید در راستای برگزاری مطلوب مراسمات سالروز شهادت فاطمه زهرا(س) اهتمام ورزیم.
وی در ادامه به روز ارتش اشاره کرد و افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع از ارزشها و آرمانهای نظام نقشی بینظیر داشته و ارتش مایه عزت نظام بوده است.
امام جمعه برازجان در ادامه با اشاره به آغاز ثبتنام شوراها خواستار همکاری مسئولان در امر برگزاری باشکوه و منظم انتخابات شوراها و ریاست جمهوری شد.
مصلح تصریح کرد: در شرایطی که مقام معظم رهبری امسال را به نام سال " حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" نامگذاری کردهاند حضور در انتخابات جلوهای از حماسه سیاسی است و امیدوار هستیم شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه باشیم.
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