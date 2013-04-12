دولت و مجلس مناطق زلزله زده بوشهر را نوسازی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز جمعه اراك ضمن عرض تسلیت به کسانی که بستگان و عزیزانشان را در زلزله استان بوشهر از دست داده اند افزود: به همه مردم و مسئولان و استانهای معین توصیه می کنیم هر چه بیشتر به این مردم مصیبت زده خدمت رسانی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: بعد از دفاع مقدس دومین کار جهادی که صورت گرفت تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود که خوشبختانه این نهاد به خوبی اقدام کرده و عملکرد مطلوبی داشته است.

رعایت اصول فنی در ساخت و سازها

نماینده ولی فقیه در استان مركزی اضافه كرد: رعایت اصول فنی در ساخت و سازها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است كه باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

آیت الله دری نجف آبادی شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت گفت و ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند فرهنگ فاطمی هستیم و مردم وظیفه دارند در روز شهادت این بانوی بزرگ در هیات ها و كاروان های غم حضوری گسترده داشته باشند و در شان این شخصیت بی همتا عزاداری كنند.

فاطمه (س)روح پیغمبر(ص) و پاره تن پدر بود

وی با برشمردن فضائل حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: ایشان روح پیغمبر(ص) و پاره تن پدرشان بودند و مقام حضرت زهرا (س) انقدر رفیع است که به عنوان مادر پیامبر معرفی شده است.

امام جمعه اراک بعد دیگر زندگی حضرت زهرا (س) را جهاد و کوشش برشمرد و گفت: حضرت فاطمه (س) در فکر جامعه و هدایت ان بود و این برنامه را حضرت طول زندگی خود در خطبه های آتشین و عیادت زنان که از ایشان داشتند و در وصیت خود که خواستار مخفی ماندن قبرشان شدند دنبال می کرد.

علاقه و مهربانی حضرت فاطمه زهرا(س) به خانواده

وی با اشاره به علاقه و مهربانی فراوان حضرت فاطمه زهرا(س) به فرزندان و همسرشان گفت: این رفتار و منش ایشان برای ما باید الگو و سرمشق قرار بگیرد.

آیت الله دری نجف آبادی بیان كرد: همزمان با روز شهادت حضرت زهرا (س) آیین تدفین شهدای گمنام نیز در شهر اراك برگزار می شود كه شركت در این آیین نیز ضروری است.

تبریک روز 20 فروردین به نام فناوری هسته ای و هفته سلامت از دیگر بخشهای خطبه های ایت الله دری بود.