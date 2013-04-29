دانشجویان و دانشگاهیان برای خلق حماسه سیاسی دیگر آماده باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر روز دوشنبه در مراسم گرامیداشت مقام معلم و افتتاح نمازخانه پردیس شهید باهنر ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته معلم گفت: در خرداد ماه سال جاری دو حماسه بزرگ انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را در پیش داریم که همگان به ویژه قشر فرهیخته و دانشگاهی باید برای حضور در این عرصه همچون گذشته آماده باشند.

وی با اشاره به اینکه حضور در انتخابات نشان دهنده اهمیت سرنوشت و آینده کشور برای ما است٬ افزود: ملت ایران با حضور در این صحنه سیاسی به دنیا نشان می دهند که آینده و سرنوشت کشور برایشان اهمیت داشته و به دشمنان اعلام می کنند که ما خود سرنوشت خود را رقم می زنیم.

آیت الله دری نجف آبادی با اشاره به توطئه ها و کارشکنی های دشمنان و تبلیغات سو آنان در رابطه با انتخابات گفت: ملت ایران به ویژه نسل جوان و نوجوان باید آگاه باشند و با حضور خود در صحنه شعار سال را محقق کرده و شعور سیاسی خود را نشان دهند.

وی در ادامه با اشاره به هفته گرامیداشت مقام معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری گفت: شهید مطهری بزرگ مرد تاریخ انقلاب است که شما عزیزان باید ادامه دهنده راه ایشان باشید.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک در ادامه با اشاره به فعالیت دانشگاه فرهنگیان در استان مرکزی گفت: شما خواهران و برادران که توفقیق حضور در این دانشگاه و برگزیدن شغل انبیا را داشته اید باید به نحو احسن از این توفقیق استفاده کرده و آماده خدمت گذاری به ایران اسلامی باشید.

وی ادامه داد: قلم٬ زبان٬ بیان و گفتار شما باید در اختیار جامعه و در راستای تعلیم و تربیت صحیح اسلامی باشد.

امام جمعه اراک اضافه کرد: انسانی که همه عمر را در راه رضای خدا تلاش کند پاسدار حریم پیغمبر و ادامه دهنده راه اولیا الهی است.

آیت الله دری خاطر نشان کرد: معلمان در عرصه تعلیم و تربیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید مانند شمع خود را آتش زنده تا دیگران از وجود آنان بهره مند شوند.

گفتنی است در این مراسم که با حضور محبی نیا٬ رییس دانشگاه فرهنگیان کشور٬ کریم زاده٬ رییس آموزش و پرورش استان مرکزی و جمعی از مسوولان و دانشجویان برگزار شد٬ نمازخانه پردیس دانشگاه فرهنگیان افتتاح و نماز ظهر و عصر در آن اقامه شد.

