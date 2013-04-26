اندیشه های شهید مطهری برای تمام دورانها تازگی و نوآوری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز جمعه در مصلای شهر اراک با اشاره به فرا رسیدن 12 اردیبهشت سالروز شهادت شهید مطهری افزود: شهید مطهری شخصیتی جامع، اثرگذار و مخلص و جزو الگوها و علمای خود ساخته است که اثرهای این عالم هم اکنون نیز جزو پرمخاطب ترین و پرتیراژترین ها محسوب می شود.

وی افزود: روز شهادت مطهری برای معلمین فرصتی است که در این سنگر بازشناسی داشته باشند چرا که معلمین امانتداری، آدم سازی و بیمه کردن عمر جوانان است.

آیت الله دری نجف آبادی با تاکید بر اینکه معلمان ما موقعیت ویژه ای در جامعه دارند و باید افتخار کنند که سالروز شهادت شهید مطهری به روز معلم نام نهاده شد اظهارداشت: معلمان باید در ارائه مطلب جدید علمی و همچنین توجه به مسایل دینی و مذهبی در كنار علم و دانش تلاش كنند و از سویی باید این تلاشها را ارزشمند تلقی کرد.

امام جمعه اراک با گرامیداشت سالروز ولادت با سعادت حضرت زهرا (س)، امام خمینی (ره) و روز زن خاطر نشان كرد: زنان و مردان برای تحكیم بنیان خانواده باید از فرهنگ علوی و فاطمی الگوگیری كنند.

نماینده ولی فقیه در استان مركزی یادآور شد: انقلاب اسلامی بهترین روز در سال را به عنوان روز زن نامگذاری كرد تا جایگاه و شان بانوان ایرانی بیش از پیش به دنیا ثابت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگیهای انتخاب اصلح در انتخابات ریاست جمهوری اظهارداشت: دردمندی، تعهد، برخورداری از تجربه ، وفاداری به امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم مداری از ملاك های رییس جمهوری آینده است و مردم باید در انتخاب خود بسیار دقت كرده و از مشورت با نخبگان و علما غافل نشوند.

امام جمعه اراك اضافه كرد: رییس جمهوری نباید در پی جناح بازی و باند بازی باشد بلكه تنها هدفش باید خدمات رسانی به قشرهای مختلف مردم باشد.

آیت الله دری نجف آبادی انتخابات شوراهای اسلامی را نیز با اهمیت و اثرگذار توصیف كرد و یادآور شد: اعضای شوراهای اسلامی باید برای آبادانی و موفقیت مدیریت شهری برنامه ریزی و تلاش كنند.

وی با تاكید بر دشمن شناسی و هوشیاری تصریح كرد: باید قدردان عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی بوده و برای تقویت وحدت و اتحاد جهان اسلام و مسلمانان كوشش كرد.

نماینده ولی فقیه در استان مركزی خاطر نشان كرد: دشمن برای شكست اراده مردم و جدایی ملت از ولایت فقیه تحریم ها و فشارها را بر كشور اعمال می كند بنابراین باید با پیروی از فرهنگ فاطمی و علوی برای خنثی شدن توطئه های آنان بیش از پیش در صحنه بود.

گفتنی است حماسه اقتصادی و سیاسی، افزایش تولید ملی، نظارت و برنامه جدی برای رشد صادرات و جلوگیری از واردات كالای غیر ضروری و گرامیداشت روز زمین و هوای پاك از دیگر محورهای خطبه های نماز جمعه اراك بود.