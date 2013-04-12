وعده وزیر دفاع درباره پیروزی بر تروریستها/ عملیات ارتش علیه گروههای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، فهد جاسم الفریج گفت: سوریه با پشتوانه هوشیاری مردم خود و همبستگی آن با نیروهای مسلح، بر دشمنان پیروز خواهد شد.

وی افزود: سوریه بر حق است و بسیاری از ملتهای برادر و دوست در جنگ با نیروهای شر و دشمنان در کنار سوریه هستند.

الفریج در بازدید از محروحان در بیمارستان شهید یوسف العظمه به تمجید از تلاشها و مبارزه نظامیان علیه دشمنان خارجی و همچنین تقدیر از تلاشهای کادر درمانی پرداخت.

از سوی دیگر مجروحان نیز ضمن تاکید بر یپروزی بر دشمنان بر تمایل خود برای بازگشت به جبهه های جنگ و ادامه عملیات علیه گروههای مسلح تاکید کردند.

این در حالی است که سانا از ادامه عملیات ارتش این کشور علیه گروههای مسلح در عدرا، مزارع شبعا، السبینه، الذیابیه، جوبر، حرستا، مزارع العب در حومه دمشق و کشته شدن برخی از سرکرده های گروههای تروریستی از جمله عبدالحمید بکرو، علی رحیل و حسین فاروق خبر داد.

سانا همچنین به ادامه عملیات ارتش سوریه علیه گروههای مسلح در حلب و حومه آن و کشته و زخمی شدن شماری از تروریستها جبهه النصره از جمله محمد صطوف، ابوعبدو المنقی، ابراهیم ابو الشیخ و احمد دخان اشاره کرد.

خبرگزاری سوریه اعلام کرد: نیروهای ارتش سوریه در عملیاتی در مناطق مختلف دیرالزور برخی از تروریستها از جمله حمود العلی الحمدان، محمود علی النعمه، محمد یاسر العبدالله، عبدالحمید الاسعد العکرش، خالد ناصر الطباش، داوود الصالح، محمد فتایق حمدوش و همام عصام العواد را به هلاکت رسانده اند

این رسانه همچنین از عملیات ارتش در حمص و حومه آن و کشته شدن برخی از سرکرده های گروههای تروریستی از جمله حسن العباس، محمد نایف فرزات اسامه الناصر خبر داد.

سانا به نقل از منابع نظامی سوریه به عملیات ارتش علیه تروریستها جبهه النصره در نزدیکی ام شرشوح در حومه الرستن و کشتن شدن حمزه عباس از سرکرده های آن، خنثی سازی نفوذ تروریستها از لبنان به سوریه، خنثی سازی 5 بمب کارگذاشته شده از سوی تروریستها در حومه حماه،کشته شدن تعدادی از تروریستها در حومه لاذقیه از جمله معروف عبدالسلام، کریم الصالح از اتباع لیبی و احمد عبدالنبی ومعتز بالله العلوانی از اتباع مغرب، رماح العنیزی و ابوعامر القیسی از اتباع کویت، عثمان ابن محارب الخفیری، عمار الدوسری در لاذقیه اشاره کرد.

منابع نظامی سوری همچنین از عملیات ارتش در حومه ادلب و کشته شدن برخی سرکرده های گروههای تروریستی از جمله محمد الزراد، حسن ابراهیم، محمد جرود و سمیر الاطرش خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: یک خودرو حامل مواد منفجره و تروریستها در منطقه کفرتخاریم در حومه ادلب منفجر و برخی از تروریستهای داخل آن از جمله جعفر ایوب ملقب به ابوحمزه به هلاکت رسیدند.