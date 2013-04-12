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۲۳ فروردین ۱۳۹۲، ۲۱:۰۱

حاشیه های دیدار استقلال و گهر؛

وعده تاج برای لیگ فصل بعد و اعتراض مایلی کهن به داوری

وعده تاج برای لیگ فصل بعد و اعتراض مایلی کهن به داوری

سرپرست سازمان لیگ با حضور در جایگاه خبرنگاران وعده داد در صورتیکه کی روش برنامه تیم ملی را به نبی بدهد، سازمان لیگ برنامه فصل آینده را دقیق اعلام خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج عصر امروز  با حضور در جایگاه خبرنگاران ورزشگاه آزادی دقایقی با نمایندگان رسانه های گروهی گفتگو کرد. او در بخشی از صحبت هایش تاکید کرد اگر کی روش برنامه های تیم ملی را به نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال بدهد، سازمان لیگ برتر برنامه رقابت های فصل آینده را به طور دقیق اعلام خواهد کرد و حتی زمان و مکان فینال جام حذفی را هم مشخص می کند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و گهر دورود حاشیه های دیگری هم داشت که در زیر می خوانید:

* امیر قلعه نویی و محمد مایلی کهن که در گذشته اختلاف نظرهایی با یکدیگر داشتند امروز قبل از بازی با یکدیگر دست دادند و البته روبوسی نکردند.

* علی امیری ، نظری جویباری ، ستار همدانی ، فرزاد مجیدی ، مارکار آقاجانیان و تنی چند از مسئولین تیم گهر دورود در جایگاه ویژه بودند.

* اسکوربرد ورزشگاه آزاد امروز خاموش بود. شاید دلیلش غیبت تماشاگران در این بازی بود.

* حسین عسگری رئیس دپارتمان داوری هم در ورزشگاه حضور داشت و بازی را از نزدیک تماشا می کرد.

* در 10 دقیقه پایانی نیمه اول محمد مایلی کهن به شدت به نحوه قضاوت داور اعتراض داشت و حتی پس از پایان نیمه به سمت داور رفت و چند دقیقه ای با او صحبت کرد.

* استقلال در شرایطی این دیدار را با پیروزی به پایان رساند که با یک امتیاز بیشتر نسبت به سپاهان در صدر جدول قرار گرفت.

 

کد مطلب 2031353

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