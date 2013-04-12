به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی پس از پیروزی استقلال برابر گهر، در خصوص صحبت‌های محمد مایلی کهن مبنی بر اینکه "کار فرهنگی این بود که تماشاگران استقلال بخشیده شوند، نه اعزام کاروان 80 نفره به عربستان"، اظهار داشت: اینکه کمیته انضباطی با درخواست گهر و استقلال موافقت نکرده است، بحث استقلال نیست. ما هم از پیشنهاد گهر استقبال کردیم و من حتی برای پیگیری این موضوع به سازمان لیگ رفتم.

وی تاکید کرد: پیشنهاد گهر برای رفع محرومیت تماشاگران استقلال خوب و پسندیده بود که ما هم با آن مشکلی نداشتیم. به هر حال من جواب مایلی کهن را نمی‌دهم چون ممکن است صحبت‌هایم به ایشان بر بخورد.