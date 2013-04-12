  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ فروردین ۱۳۹۲، ۲۱:۵۰

میرشاد ماجدی:

جواب مایلی کهن را نمی‌دهم

جواب مایلی کهن را نمی‌دهم

سرپرست تیم فوتبال استقلال در واکنش به صحبت‌های محمد مایلی کهن گفت: پاسخ مایلی کهن را نمی‌دهم چون ممکن است صحبت‌هایم به ایشان بر بخورد.

به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی پس از پیروزی استقلال برابر گهر، در خصوص صحبت‌های محمد مایلی کهن مبنی بر اینکه "کار فرهنگی این بود که تماشاگران استقلال بخشیده شوند، نه اعزام کاروان 80 نفره به عربستان"، اظهار داشت: اینکه کمیته انضباطی با درخواست گهر و استقلال موافقت نکرده است، بحث استقلال نیست. ما هم از پیشنهاد گهر استقبال کردیم و من حتی برای پیگیری این موضوع به سازمان لیگ رفتم.

وی تاکید کرد: پیشنهاد گهر برای رفع محرومیت تماشاگران استقلال خوب و پسندیده بود که ما هم با آن مشکلی نداشتیم. به هر حال من جواب مایلی کهن را نمی‌دهم چون ممکن است صحبت‌هایم به ایشان بر بخورد.

 

کد مطلب 2031382

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه