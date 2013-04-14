حركت كاروان غم همراه با تشییع پیکر شهدای گمنام اراک

به گزارش خبرنگار مهر،به مناسبت شهادت یگانه دخت نبی مکرم اسلام٬ حضرت فاطمه زهرا(س) کاروان غم شهادت این بانوی بزرگوار همراه با سه کبوتر عاشق ظهر روز یکشنبه در شهر اراک به حرکت در آمد.

مردم مومن و انقلابی شهر اراک پیکر شهدا را از میدان شهدا تا مصلای بیت المقدس تشییع کرده و پس از عزاداری و سخنرانی بر پیکر پاک آنان نماز خوانده و این کوبوتران عاشق را به سمت دانشگاه ها برای تدفین بدرقه کردند.

بنا بر این گزارش مردم مومن و ولایتمدار شهر اراک همنوا با مردم دیگر نقاط کشور در روز شهادت حضرت زهرا(س) رخت سیاه عزا بر تن کرده و در غم شهادت این بانوی بزرگ اشک ماتم ریختند.

این گزارش می افزاید: هیئات مذهبی شهر اراک در قالب دسته های سینه زنی وزنجیر زنی با حرکت از مقابل مساجد و تکیه های خود در میدان شهدا تجمع کرده تا در مراسم تشییع پیکر پاک سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس و شهادت مادر شهدا حضور یابند.