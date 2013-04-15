مهمترين بُعد تربيت، افزايش بصيرت در دانش آموزان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بناييان سفيد ظهر دوشنبه در گردهمايي مديران و معاونان پرورشي مدارس سمپاد استان سمنان در محل خانه فرهنگیان سمنان، تاكيد كرد : داشتن بصيرت، انقلاب ما بيمه خواهد كرد.

وي با اشاره به اینکه دو سوم سند تحول بنيادين آموزش و پرورش محتواي تربيتي دارد و اين نشان از اهميت بالاي تربيت در سند چشم انداز تعليم و تربيت است، تربيت را اساس آموزش دانست و گفت: آموزش جزئي از تربيت است و اگر مربي آموزشي كار تربيتي نكرده باشد آموزش ، دچار مشكل خواهد بود.

مدير كل آموزش و پرورش استان سمنان ساماندهي و هدفمند شدن عناصر تربيتي مدارس را ضروري برشمرد و افزود: بازنگري جدي مسائل تربيتي با توجه به اقتضائات زمان و پيوند بين مسائل آموزشي و تربيتي از جمله وظايف مربيان تربيتي است و اگر بتوانيم تفكر دانش آموزان را ارزيابي كنيم و مطابق با نيازهايشان برنامه بدهيم، مطمئنا به اهدافي كه مترتب بر اين حوزه است، دست يافته ايم.

بنائیان سفید ارتباط بسيار خوب ائمه جمعه و جماعات و آموزش وپرورش را فرصتي ناب براي استفاده از ظرفيت هاي حوزه عنوان كرد و اذعان داشت: بايد از تمام ظرفيت هاي استان براي توسعه مسائل فرهنگي و تربيتي بهره ببريم چرا كه كار امور تربيتي، تقويت باورها و اعتقادات است.

معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این نشست، فعاليت آموزشي را زماني موفق دانست كه دانش آموزان را به خدا برساند و خدا محور كند و خطاب به مديران و معاونان پرورشي مدارس سمپاد استان، غايت هر آموزش را تربيت دانست و افزود: همه فعاليت هاي ما بايد منجر به تربيت انسان شود.

حجت الله رستميان اولويت بندي فعاليت هاي پرورشي را در اين مدارس ضروري برشمرد و ادامه داد: بايد بهترين كارها در مدارس اجرا شود.

وی پر رنگ كردن بحث ولايت پذيري را يكي از دغدغه هاي اصلي عنوان كرد و اظهار داشت: نظام ما وابسته به ولايت فقيه است.

معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش استان سمنان تصريح كرد: اجراي برنامه هاي تشويقي حفظ قرآن و هدف گذاري برنامه نماز، تبيين سبك زندگي اسلامي، استفاده از ظرفيت تشكل هاي دانش آموزي، تشكل سازي ذيل هر تشكل و بررسي آيتم هاي سلامت روان از جمله برنامه هاي پرورشي در اين مراكز است كه مي توان به صورت علمي كار كرد.

رستمیان خاطر نشان كرد: 21 عنوان در طرح تحولي سمپاد ارائه شده كه هفت طرح آن پرورشي است که بايد به اين برنامه ها عمق داده شود.

در پايان مقرر شد سال تحصيلي92-91 فعاليت هاي پرورشي و تربيتي مدارس سمپاد ارزيابي و رتبه مدارس اعلام شود.