قرارگاه فرهنگی مدارس سمنان با محوریت قرآن و تعلیم و تربیت شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی بعد از ظهر دوشنبه در نشست مشترک کمیته تعلیم و تربیت ذیل شورای فرهنگ عمومی استان سمنان از حضور مسئولانه مردم، فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادههای آنان در آیینهای بدرقه، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید و همچنین مشارکت دستگاهها در خدمترسانی به زائران قدردانی کرد.
وی افزود: همراهی و همدلی دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی و مجموعه آموزش و پرورش در این رویداد بزرگ، جلوهای ارزشمند از انسجام و مسئولیتپذیری اجتماعی بود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین گفت: بیش از هر زمان دیگری به تولید محتوای فاخر، تحلیلهای مستند و قلمهای اثرگذار نیاز داریم؛ زیرا تبیین درست مسائل و روشنگری در فضای رسانهای، نقش مهمی در حفظ وحدت، انسجام و افزایش آگاهی جامعه دارد.
شریفی با دعوت از فرهنگیان، مدیران مدارس و فعالان فرهنگی برای حضور مؤثر در عرصه تولید محتوا، تصریح کرد: نوشتن، تحلیل و تبیین مسائل روز، علاوه بر افزایش آگاهی مخاطبان، به تعمیق نگاه کارشناسی و تقویت گفتمان فرهنگی و تربیتی در جامعه کمک میکند.
وی با اشاره به اهمیت استمرار فعالیتهای آموزشی و فرهنگی در شرایط مختلف، گفت: حفظ پویایی جامعه و استمرار خدمات آموزشی و فرهنگی، یکی از مؤلفههای اقتدار کشور است و نباید اجازه داد شرایط خاص، موجب توقف فعالیتهای اساسی در حوزه تعلیم و تربیت شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تشریح اهداف کمیته تعلیم و تربیت ذیل شورای فرهنگ عمومی استان، خاطرنشان کرد: نگاه ما این است که همه ظرفیتهای فرهنگی، تربیتی و تبلیغی دستگاههای عضو در قالب یک قرارگاه مشترک تجمیع شود تا از اقدامات جزیرهای فاصله گرفته و برنامههایی منسجم، هدفمند و متناسب با نیازهای مدارس تدوین و اجرا شود.
شریفی با اشاره به تأکیدات نماینده ولیفقیه در استان و رئیس شورای فرهنگ عمومی استان، افزود: همه برنامههای فرهنگی و تربیتی باید با محوریت مدرسه طراحی شود و تصمیمات این کارگروه زمانی ارزشمند خواهد بود که قابلیت اجرا در میدان مدرسه را داشته باشد.
وی از برگزاری برنامههای فرهنگی مشترک از جمله محافل انس با قرآن با مشارکت دستگاههای عضو خبر داد و گفت: یکی از مهمترین محورهای فعالیت این کارگروه، تبیین و عملیاتیسازی رهنمودهای مقام معظم رهبری بهویژه در حوزه تعلیم و تربیت، جایگاه معلم، تربیت نسل آینده و سرمایه انسانی است.
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