310 میلیارد ریال برای اجرای شبکه های آبیاری تحت فشار در لرستان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عقیل موسوی ظهر دوشنبه در جلسه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی لرستان گفت: در سال گذشته در مجموع توسط این صندوق مبلغ 181 میلیارد ریال به تشکلهای عضو پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: این صندوق در ابتدای سال قبل دارای 142 تشکل عضو بوده که اکنون این تعداد به 199 تشکل افزایش یافته است.

مدیر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی لرستان با اعلام اینکه سهم دولت در این صندوق 44 درصد و سهم تشکل ها 56 درصد است، افزود: طی سال قبل برای اجرای شبکه های آبیاری تحت فشار 310 میلیارد ریال به 642 طرح و به مساحت 9 هزار و 47 هکتار پرداخت شده است.

موسوی یادآور شد: در همین سال نیز با توجه به خشکسالی باغات و اجرای طرح انتقال آب با لوله مبلغ 5200 میلیون ریال به 65 طرح پرداخت شده است.

وی تأمین و توزیع 12 هزار و 400 تن کود شیمیایی در پنج شهرستان در 11 عاملیت، تهیه و توزیع 238 تن برنج، 100 تن روغن و 560 تن گندم و خوراک دام را از جمله فعالیت های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی برشمرد.

اسحاق طاهری مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در کشور و استان با توجه به شناخت آن از مشکلات بخش کشاورزی بسیار خوب و موفق عمل کرده است.