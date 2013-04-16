پیونگ یانگ همسایه اش را به واکنش نظامی تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کرد که این کشور امروز سه شنبه تهدید به واکنش نظامی در صورت اقدام خصمانه کره جنوبی کرد.

در این بیانیه آمده است: اگر سئول در پی گفتگو با کره شمالی است، باید از اقدامات ستیزانه جویانه خود دست برداشته و به خاطر جنایت های گذشته خود عذرخواهی کند.

سخنگوی کمیته دولتی اتحاد مجدد صلح آمیز کره شمالی روز یکشنبه نیز ضمن رد پیشنهاد کره جنوبی برای گفتگو درباره آینده منطقه صنعتی کائه سانگ آن را یک ژست سیاسی "توخالی" خواند و گفت: اگر سئول واقعا خواهان آغاز گفتگوها است، باید ابتدا، از اقدامات ستیزه جویانه خود دست بردارد.