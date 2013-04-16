3 تیم امدادی هلال احمر خراسان شمالی به مناطق زلزله زده سراوان اعزام شدند

حامدی سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در پی وقوع زمین لرزه ۷.۵ ریشتری عصر سه شنبه در سراوان در استان سیستان و بلوچستان، در نخستین ساعت وقوع این زلزله سه تیم امدادی واکنش سریع هلال احمر خراسان شمالی به همراه تجهیزات جستجو و نجات، یک ست زنده یاب، یک خودرو امدادی، یک دستگاه آمبولانس و دیگر تجهیزات به منطقه اعزام شدند.

وی اظهار داشت: همچنین 100 نفر از امدادگران هلال احمر استان نیز فراخوان شده اند تا در صورت نیاز به مناطق زلزله زده استان سیستان و بلوچستان اعزام شوند.

به گفته سجادی هم اکنون در مرکز هلال احمر خراسان شمالی اقلام زیستی و مواد غذایی برای ارسال به مناطق زلزله زده بسته بندی و بارگیری شده و در صورت اعلام نیاز فورا ارسال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز زمین لرزه ای به بزرگی ۷.۵ ریشتر سراوان در استان سیستان و بلوچستان را لرزاند. این زمین لرزه که ساعت 15:14 در عمق 95 کیلومتری زمین به وقوع پیوست تقریبا اکثر نقاط جنوب شرق کشور را نیز تکان داد.

مرکز این زمین لرزه در 86 کیلومتری جنوب شرق شهر خاش و 65 کیلومتری شمال شرق سراوان و 25 کیلومتری شهر گشت اعلام شده است. با توجه به عمق 95 کیلومتری زمین لرزه و تراکم کم جمعیت در منطقه اصلی زلزله و بر اساس اعلام دستگاه های مسئول در استان سیستان و بلوچستان، تلفات جانی زمین لرزه مذکور اندک است.