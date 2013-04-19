بانوان دو و میدانی کار خراسان شمالی به رقابت های انتخابی تیم ملی اعزام شدند

اسماعیل البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم هشت نفره دو و میدانی دختران خراسان شمالی در رده سنی نوجوانان به همراه یک مربی و سرپرست به مسابقات انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این مسابقات از 30 اردیبهشت ماه به میزبانی تهران و در محل مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برگزار می شود، اظهار داشت: دو و میدانی کاران خراسان شمالی در این مسابقات در مواد پرتابی و دوهای سرعت و استقامت رقابت می کنند.

البرزی اضافه کرد: نیلوفر نردینی در ماده پرتاب دیسک، مریم رضایی و فاطمه بازخانه ای در مواد پرش طول و دوی 100 متر، معصومه باغچقی و ستایش یزدانی در مواد دوی 800 متر و هزار و 500 متر، نرجس طباطبایی و الهام سلطانی در ماده دوی 400 متر و سپیده حضرتی در دوی 200 متر اعضای تیم خراسان شمالی را تشکیل می دهند.

وی تصریح کرد: مربیگری و سرپرستی تیم اعزامی استان را شبنم کریمی مقدم بر عهده دارد. به گفته البرزی رقابت های انتخابی تیم ملی دو و میدانی نوجوانان دختر کشور 30 فروردین ماه در مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار می شود و نفرات برتر آن به اردوهاي تيم‌ملي راه پيدا مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی دو و میدانی نوجوانان دختر، مرداد ماه امسال به رقابت های آسیایی در چین اعزام می شود و همچنین این تیم خود را براي شركت در مسابقات المپيك رده ‌سني نوجوانان كه سال آينده برگزار مي‌شود، آماده مي‌كند. ش