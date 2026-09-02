محمد حسین واحدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از حدود دو سال گذشته، پروژه‌های شاخص شهری که از مطالبات و دغدغه‌های اصلی مردم بود و می‌توانست تأثیر قابل توجهی بر افزایش رضایتمندی شهروندان داشته باشد، در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.

وی با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در اجرای پروژه‌های شاخص، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در اجرای این پروژه‌ها، توجه به نام و یاد شهدای عزیز و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در فضای شهری بود.

واحدیان افزود: در همین راستا، نخستین تقاطع غیرهمسطح در مرکز استان به نام «شهدای خدمت» نامگذاری شد که اقدامی در راستای گرامیداشت شهدای والامقام خدمت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در شهرکرد است.

شهردار شهرکرد ادامه داد: همچنین یکی از کریدورهای حرکتی مهم شرق به غرب شهر به نام سردار شهید حسین خرازی دهکردی نامگذاری شد تا یاد و نام این شهید شاخص و پرافتخار برای همیشه در فضای شهری شهرکرد ماندگار باشد.

واحدیان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، تعدادی از بوستان‌های سطح شهر نیز که در آستانه افتتاح و بهره‌برداری در هفته دولت قرار دارند، به نام شهدای شاخص استان چهارمحال و بختیاری مزین خواهند شد.

وی تأکید کرد: تلاش مدیریت شهری این است که در کنار اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان، هویت فرهنگی و انقلابی شهر نیز مورد توجه قرار گیرد و نام و یاد شهدای گرانقدر در فضاهای مختلف شهری زنده نگه داشته شود.