به گزارش خبرگزاري مهر، آیت الله العظمي جعفر سبحانی روز پنج‌شنبه در دیدار با دکتر محمد باقر قالیباف، با اشاره به فعالیت های صورت گرفته از سوی شهرداری تهران گفت: خدمات و اقدامات شما در تهران بسیار چشمگیر است و هرکس به این شهر می‌آید، متوجه این اقدامات می‌شود.

وي در ادامه با نقل حدیثی از پیامبر مکرم اسلام (ص) گفت: این حدیث را آیت الله العظمی بروجردی در روزهای آخر عمر شریف خود نقل کرده اند. حضرت رسول (ص) فرمودند» اگر کار را برای خدا انجام دهید، صراف خدا است . باید رضایت خلق خدا را به دست آورید تا رضایت خداوند حاصل شود.

این مرجع تقلید جهان تشییع در ادامه با بیان اینکه «ما امیدواریم همه مسئولان مثل شما شبانه روز کار کنند و خدمات اسلام را نشان دهند»، تصریح کرد: جهان فکر نمی‌کرد اسلام می‌تواند کشور را اداره کند، وقتی حضرت امام (ره)، حوزه علمیه و مسئولان آمدند و توانایی اسلام در اداره کشور را نشان دادند، بر کل جهان اثر گذاشت.200 سال است که تبلیغات مسموم علیه ایران در کشورهای اسلامی وجود دارد، اما پیروزی انقلاب اسلامی به الگویی برای دیگران تبدیل شد.

وی با اشاره به در پیش بودن پایان دوره مدیریت شهری در دوره فعلی افزود: پیغمبر اسلام (ص) پیش از ترک دنیا جانشینی که شایسته ایشان باشد را معرفی کردند، شما که امروز این همه خدمات کرده اید نیز خوب است نیرویی که تربیت شده باشد و بتواند کارهای شما را ادامه دهد، معرفی کنید.

آیت الله العظمی سبحانی در پایان با اشاره به ساخت مساجد در تهران، بر لزوم ساخت مساجد بزرگ که امکان تبدیل شدن به مراکز اجتماعات بزرگ مردمی باشد را مورد تاکید قرار داد.

انتقاد آيت الله جوادي آملي از ضعف در مديريت كشور

دکتر قالیباف و هیئت همراه همچنين با حضور در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله العظمي جوادی آملی دیدار کرد.

در این دیدار آیت الله جوادی آملی با اشاره به گزارش ارایه شده از سوی شهردار تهران درباره اقدامات مدیریت شهری در سال 1391، گفتند: اقداماتی که در شهر تهران و شهرداری انجام داده اید، بسیار مسرت بخش است، برای شما توفیق ارایه خدمات برتر و بهتر را از خداوند متعال خواستارم.

وي همچنین تاکید کرد: ما در دوره ای زندگي مي‌‌كنيم كه قدرت علم در دست حس و تجربه است. آنچه شما الآن در غرب مي‌بينيد يا در برخي از دانشگاه‌ها مي‌بينيد تماماً دانش‌هايي است که بر محور حس و تجربه است و كارآمدي حس و تجربه نه براي انسان كافي است، نه براي شهر انسان و نه براي كشور انسان، زيرا بخش مهمّ امور انسان را آن علوم تجريدي تشكيل مي‌دهد نه تجربي.

استاد برجسته حوزه همچنین یادآور شد: غرب قرابت هر دوی این ها را تجربه تلخی کرده است، هم علم بی دین و هم دین بی علم. هم قدرت در اختیار کلیسا و دین بی علم را تجربه کرده است که نتیجه آن گالیله سوزی و تفتیش عقاید بود و یا در دوران بعد، علم بی دین را تجربه کرد که حاصل آن جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم بود.

آیت الله جوادی آملی تصریح کرد: در دنیا از این غرب وحشی تر نداریم که در جنگ جهانی، هفتاد میلیون آدم را به زیر خاک کرد. نباید با دید احترام به آن ها نگاه کرد آن ها به دست متفکرانشان جنگ جهانی را راه اندازی کردند و میلیون ها نفر را در کوتاه ترین زمان کشتند. امروز هم دست آن ها روی ماشه بمب اتم است و این جنگ ها را در میانمار، عراق و کشورهای دیگر راه اندازی می کنند. از این ها وحشی تر چه کسی می تواند باشد؟

وي با اشاره به وضعیت ایران در طول تاریخ، عنوان کردند: در جنگ جهانی اول به دلیل آنکه دین نبود ایران تسلیم شد. در جنگ جهانی دوم و در کودتای ننگین 28 مرداد نیز به دلیل آنکه دین حضور نداشت، تسلیم شد اما وقتی امام (ره)، حسینیه، مسجد و حوزه و مردم به میدان آمدند، آن ها تسلیم شدند و هرچه ایران اسلامی گفت انها گفتند چشم.

اين مفسر قرآن كريم با اشاره به دوران دفاع مقدس و رمز موفقیت و پیروزی رزمندگان اسلام، گفتند: چرا در خاکریز های اول و دوم شبهای عملیات صحبتی از سرود مرز پرگهر نبود، اگر پنجاه پرچم در دست رزمندگان بود، یکی از آن ها پرچم سه رنگ نبود و اگر هم بود بسیار کم بود. آنچه بود شعار«کربلا،کربلا» بود و پرچم یا حسین(ع) و یا زهرا(س). پس این موفقیت و پیروزی مدیون این کربلا، «حسین، حسین» گفتن ها و مدیون دین است.

وي همچنین تاکید کرد: تمام مشکلات و خطرات گذشته این بود که کشور بود اما منهای روحانیت، منهای امام حسین (ع) و منهای دین. وقتی دین آمد همه چیز زنده شد؛ این کارآمدی دین است . این کار آمدی را دین از قرآن و عترت به ما آموخته است. آن بزرگواری که گفته بود دیانت ما عین سیاست ما است از همینجا آموخته بود.

آیت الله جوادی آملی با اشاره به کلام حضرت امیر در نهج البلاغه، مردم را ستون سیاست و مملکت دانست و گفت: همانطور که شريعت اسلامي ستوني دارد كه «الصلاة عمود الدين»، همانطور سياست اسلامي ستوني دارد؛ مردم, ستون سياست‌اند، مردم, ستون مملكت‌اند، امام علی عليه السلام فرمود ستون دين و سياست دين, مردم‌اند.

وي تصریح کرد: حضرت فرمودند توده مردم ستون دین اند و نفرمودند ستون آبادانی مملکت اند. فرمودند ستون دین و سیاست دینی مردم اند. باید با مردم درست سخن بگوييم، نياز مردم را تشخيص بدهيم و نياز مردم را برابر با فهم و شعور آنها به آنها بدهيم (يك) و كار مردم را به دست مردم بدهيم (دو) مردم را كميته امدادي اداره نكنيم (سه) مردم با آزادي مي‌خواهند زندگي كنند با كرامت زندگي كنند نه با صدقه، كاري كه از دست مردم مي‌آيد از آنها كمك بگيريم، نگوييم ما براي آنها كار مي‌كنيم بگوييم شما چه كار داريد، ما پيشنهاد مي‌دهيم شما پيشنهاد بدهيد با هم كار بكنيم. مردم آبرو مي‌خواهند حيثيت مي‌خواهند حرمت مي‌خواهند كريمانه اداره كردن, حرمت هر كسي را داشتن, با آبرو مردم را تأمين كردن, صدقه ندادن اين مردم را بالا مي‌آورد.

اين مرجع تقليد همچنین افزود: ژاک شیراک که شهردار بود و بعد رئیس جمهور شد به این دلیل بود که شهرش را به گونه ای اداره کرد که آن شهر را الگوی کشور دید؛ اگر کسی شهری فکر کند او همیشه شهردار خواهد بود، اما اگر کسی شهر را الگوی کشور بداند و آن را به شکلی بسازد که نمونه کشور باشد آن وقت اگر 10 میلیون جمعیت شدند 70 میلیون نفر بازهم کار آمدند. چون مردم نمونه مملکت اند. باید کار را به آنها بسپارند و نظارت کنند و آنها کارشان را خودشان انجام دهند مردم می توانند این کار را انجام دهند.

وي با اشاره به تحریم ها و مشکلات ایجاد شده برای کشور، گفت: تحریم ها هیچ اثری ندارد زیرا خداوند در قرآن فرموده است همه مار و عقرب عالم عائله خداوند هستند و خداوند رزق و روزی همه را می دهد. مهاجرینی که می خواستند مکه را ترک کنند، اجازه فروش و انتقال اموالشان را نداشتند اما خداوند به وعده خود عمل کرد و آن ها نیز موفق شدند.

آیت الله جوادی آملی با اشاره به ظرفیت های موجود در کشور، عنوان کرد: در کشوری زندگی می کنیم که چهار فصل است، معادن و ظرفیت های بسیاری داریم، جمعیت ما معادل یک صدم جمعیت دنیا است اما 11 درصد منابع دنیا در دست ما است. با این شرایط ما چه حرفی پیش خداوند داریم؟ برخی کشورها مثل هلند و امثال هلند ، اندازه برخی استان های ما هستند اما صادرات دارند؛ ما هزاران هکتار زمین های آماده طرح کشت داریم که باران دارد ، زمین نرم دارد نزدیک دریا است با این وجود علوفه مان را هم وارد می کنیم. وي ادامه داد: این ها ناشی از مدیریت ضعیف است. یک روز جشن خودکفایی گرفتیم و بعد واردات گندم داشتیم. هم آن جشن درست بود هم این واردات! می گویند چون تحریم هستیم، علوفه به ما نفروختند و مجبور شدیم و گندم ها را به جای علوفه به مصرف می رسانیم؛ آیا درست است که هزاران هکتار زمین آماده تسطیح داشته باشیم، آب دریا در کنار و همسایگی آن داشته باشیم آن وقت نتوانیم علوفه را تامین کنیم ؟

وي اضافه کرد: بنابراین اگر کسی شهری فکر کند و شهری عمل کند همیشه شهردار است اما اگر کشوری فکر کند و شهر را اداره کند می تواند آینده خوبی داشته باشد.

ایت الله جوادی آملی افزود: چرا دانشجويان، اين هنرمندان، اين عزيزان، اين متفكّران نبايد صاحب‌نظر باشند و مشكلات نسل خودشان را حل بكنند؟ منتظر شغل‌اند نبايد اين طور باشد، بيكارند نبايد اين طور باشد؛ تجربه نشان داده که کشور را یا زهرا، یاحسین و حسينيه ها هستند که در روز خطر حفظ می کند، مردمي كه معتقد به شهادت‌اند اين كشور را حفظ مي‌كنند.

روایت دیدار شهردار تهران با آیت الله العظمی فاضل لنکرانی

دکتر قالیباف در ادامه سفر خود به شهر مقدس قم با حضور در بیت مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی با فرزند ایشان دیدار و گفت و گو کرد.

آيت الله محمدجواد فاضل لنکرانی، فرزند مرحوم آیت‌ الله ‌العظمی فاضل لنکرانی در این دیدار خطاب به شهردار تهران گفت: شما جمله ای را از دیدار خصوصی با پدرم نقل کردید که بازخورد های بسیار زیادی داشت و مورد توجه مردم قرار گرفت .

قالیباف نیز در ادامه، ابراز داشت: در گذشته دیداری خصوصی با آیت الله فاضل لنکرانی داشتم، در آن زمان فرمانده نیروی انتظامی بودم. آیت الله فاضل لنکرانی به من گفتند شما در نیروی انتظامی مسئولیت بسیار سنگینی برای دفاع از ناموس و حریم جامعه دارید و اگر من را به عنوان یک کارشناس دینی قبول دارید سفارشی به شما می کنم که آن را انجام دهید و فردای قیامت اگر نسبت به این موضوع مسئله ای پیش آمد، بگویید این موضوع را فاضل به من گفته است.

شهردار تهران یادآور شد: ایشان به من گفتند در این سمت هایی که دارید واجباتتان را به دقت و به موقع انجام دهید و به جای انجام مستحباتتان، کار مردم را راه بیاندازید.

آيت الله فاضل لنکرانی نیز در ادامه این دیدار، گفت: ایشان ( مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی) نسبت به جنابعالی و موثر بودن شما در نظام و کشور و مسئولیت های مهمی که در کشور و همچنین دوران دفاع مقدس داشتید بسیار خوشبین بودند و با خوشحالی و اطمینان می گفتند از عهده مسئولیت هایتان بر می آیید؛ بحمدالله که چنین بود و موفق هم بودید.

فرزند آیت الله فاضل لنکرانی در پایان تاکید کرد: انشالله موقعیت های بزرگتری که شایسته آن هستید را عهده دار شوید و مشکلاتی که در دوره های اخیر به وجود آمده است را برطرف کنید.

