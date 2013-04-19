دنیا و آخرت انسان در پناه اسلام آباد می شود/ اطلاع رسانی اقدامات انجام شده، تبلیغ غیر مستقیم کارآمدی اسلام است

به گزارش خبرگزاري مهر از قم، آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي روز پنج‌شنبه در ديدار دكتر محمد باقر قاليباف درباره گزارش ارائه شده از سوی شهردار تهران گفت: گزارشی که دادید بسیار تازگی داشت، هم در حوزه فعالیت های عمرانی و آبادانی و هم در حوزه فعالیت های فرهنگی کارهای بسیار خوبی انجام شده است؛ البته همانگونه که خود شما هم بارها اشاره کرده اید، انسان نباید نسبت به موفقیت های خود قانع شود، بلکه باید محیط وسیع تر و افق گسترده تری را در نظر گرفت تا رشد و موفقیت تداوم داشته باشد.

وي در ادامه تاکید کرد: آنچه انجام داده اید در تاریخ می ماند و جمله کارهای مبارکی که انجام داده اید، باقیات و الصالحات شما است.

استاد برجسته حوزه همچنین افزود: من نسبت به این اقدامات نگاه دیگری هم دارم، اگرچه همه این فعالیت ها از نظر زیبایی و ظاهری بسیار خوب است، اما به شکل غیر مستقیم یک پیام قوی اسلامی هم دارد؛ وقتی جمهوری اسلامی نبود وضع تهران چگونه بود و امروز که نظام جمهوری اسلامی وجود دارد وضعیت تهران به کجا رسیده است؟ این نشان می دهد بر خلاف نگاه مغرضانه برخی که می گویند اسلام برای دنیا برنامه ندارد، دنیا و آخرت انسان در پناه اسلام آباد می شود.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه « آنچه شما انجام داده اید را تبلیغ غیر مستقیم نظام و اسلام می‌دانم»، گفت: هنگامی که افراد خارجی به تهران می آیند و ایران را می بینند حتما در مقایسه با کسانی که تهران را ندیده اند، نگاه متفاوتی نسبت به جمهوری اسلامی خواهند داشت، این افراد با دیدن این موفقیت ها می فهمند اسلام برای زندگی سالم مردم برنامه دارد و معلوم می‌شود شهرداری به معنای عمران و آبادانی شهر نیست، بلکه به معنای در نظر گرفتن سلامت جسمی و روحی مردم شهر است.

این مرجع شيعيان جهان تشییع افزود: شاید بسیاری از اقداماتی که انجام داده اید در خارج از حیطه کار شهرداری بوده باشد، اما وقتی دیدید کارهای بر زمین مانده متولی ندارد و یا متولی آن به آن ها نمی پردازد، وارد میدان شدید و آن کار را بر عهده گرفتید که این کار بسیار خوبی است.

وي با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی بیشتر اقدامات و خدمات شهرداری تهران، تصریح کرد: شهرداری تهران در حوزه اطلاع رسانی و پیام رسانی فعالیت‌های گسترده ای انجام داده، اما به نظر می‌رسد در این حوزه باید اقدامات بیشتری را انجام دهید؛ امروز در دنیا حرف اول را اطلاع رسانی می زند، هرچه در این حوزه سرمایه گذاری کنید بجا و سزاوار است زیرا اطلاع رسانی این اقدامات، تبلیغ غیر مستقیم کارآمدی اسلام است.

آیت الله مکارم شیرازی در ادامه تاکید کرد: گاهی ممکن است برخی از تنگ نظران به کارهای شما ایراد بگیرند و بگویند اصراف است؛ باید با اطلاع رسانی کاری کرد که بدانند کارهایی که انجام شده چه اثراتی برای تهران داشته است، چرا که تهران از نظر جغرافیای طبیعی بسته است و زود از نظر آلودگی هوا به مرحله هشدار می رسد، باید مراکزی برای تنفس شهر باشد بنابر این باید بدانند چه اقداماتی برای آن انجام شده تا مردم سالم زندگی کنند.

این مرجع تقلید به معضل آلودگی هوای تهران اشاره و تصریح کرد: پیشنهاد می کنم درباره تهران فکری اساسی شود تا این شهر از بن بست آلودگی هوا خارج شود؛ این حرف هایی که برخی می زنند که باید پایتخت را عوض کنیم، دلیل بر ضعف آن ها و ضعف مدیریت آن ها است. باید خبرگان بیایند، برنامه ریزی کنند، الگو های جهانی را ببینند و بتوانند راهکاری برای این کار پیدا کنند.

آیت الله مکارم شیرازی همچنین افزود: در رابطه با مسایل فرهنگی نیز دشمن و به یک معنا افراد بی بند و بار، دائما در حال آلوده کردن فضای مجازی هستند و به واسطه سایت‌ها، شبکه‌ها و حتی از طریق موبایل در حال سم پاشی بر افکار عمومی هستند؛ بنابر این ما هم باید حرکت خودمان را قوی تر کنیم، باید وارد میدان شویم و این اقدامات را خنثی کنیم.

وي یادآور شد: در این حوزه باید طبق قاعده میسور در فقه، عمل کنیم؛ یعنی آنچه را که در توان است انجام دهیم و به بهانه اینکه نمی‌توانیم، نباید حضور خود را متوقف کنیم.

وي ادامه داد: این قاعده در مسایل اخلاقی هم حاکم است و تا جایی که می توانیم باید زمینه امر به معروف و نهی از منکر را فراهم کنیم. همانطور که از حضور روحانیون در فضاهای مختلف شهری بهره برده اید، با قدرت بیشتری از این امکان استفاده کنید تا حضور افراد دیندار در همه فضاها و اماکن برای مشورت و پاسخ گویی به شبهات فراهم شود.

آیت الله مکارم شیرازی در پایان خطاب به دکتر قالیباف، گفت: برای شما دعا می‌کنم، شما را مدیر موفقی می‌دانم و امیدوارم خداوند توفیق بیشتری برای خدمت به شما بدهد.

مردم از اقدامات شهرداری تهران راضی هستند

آیت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوی اردبیلی نيز در دیدار با شهردار تهران، تصریح کرد: اخبار و گزارش هایی که از تهران می شنویم بسیار خوشوقت کننده است و الحمدلله معلوم است که برای این کارها فکر شده و با برنامه ریزی انجام می شود، از این جهت به شما تبریک می گویم.

این مرجع تقلید شيعيان در ادامه خطاب به شهردار تهران، تاکیدکرد: کارهای شما نشان از این دارد که مردم از اقدامات شما راضی هستند؛ رضایت خلق خدا نیز رضایت خدا را به همراه دارد.



آیت الله موسوی اردبیلی در پایان افزود: امیدوارم خداوند شما را عاقبت به خیر کند و همیشه در کارها موفق باشید.

شهردار تهران از جمله مدیران موفق است

ایت الله شهرستانی سید جواد شهرستانی، نماینده آیت الله العظمی حسینی سیستانی در ایران نيز در دیدار با محمد باقر قالیباف، گفت: شما از جمله مدیرا موفق هستید و خداوند توفیقات بسیاری به شما داده است و توانسته اید اقدامات بزرگ و مهمی را در پایتخت جمهوری اسلامی انجام دهید. افرادی که حتی یک بار تهران را دیده باشند، روند تغییرات و به روز شدن تهران را درک می کنند.

وی با اشاره به موضوع آلودگی هوای پایتخت، خطاب به شهردار تهران گفت: شما توانایی حل این موضوع را دارید، به عنوان یک توصیه به شما عرض می کنم برای این موضوع نذرکنید تا انشالله در سمت های بالاتر، در طی یک دوره سه – چهار ساله مسئله آلودگی هوا را که باعث آسیب های بسیاری برای شهروندان است، حل کنید. انشالله خدا حتما این نذر شما را برآورده خواهد کرد.

امیدواریم سال حماسه سیاسی به گزینه اصلح برسیم

شهردار تهران در ادامه دیدارهای خود با مراجع عظام تقلید و علما در شهر مقدس قم، باحجت الاسلام والمسلمين سید محمد سعیدی، امام جمعه قم و تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام سعيدي در این دیدار با اشاره به گزارش ارایه شده از سوی شهردار تهران، خطاب به قالیباف گفت: از گزارش ارایه شده و خبرهای موفقیت های شما در تهران خوشحال شدم و امیدوارم که در همه عرصه ها موفق باشید.

وی افزود: ما آقای قالیباف را از زمان جنگ و دفاع مقدس می شناسیم؛ ایشان انسانی با کفایت، با درایت، دلسوز، غیرتی و با برنامه ای است که در هر عرصه ای وارد شدند، با کفایت عمل کردند ،کارهای خوبی انجام دادند و به لطف خدا موفق بودند.

تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) در ادامه یادآور شد: خداوند دو نوع هدایت برای بندگانش دارد، هدایت ابتدایی و هدایت پاداشی؛ خداوند هدایت ابتدایی را نصیب همه کرده و می کند اما هدایت پاداشی یک فیض است که به اهلش داده می شود. در سوره مبارکه عنکبوت امده است کسی که در راه خدا جهاد کند ما او را هدایت می کنیم کسیکه جهاد می کند هدایت اولیه شده است و خداوند هدایت پاداشی و جزایی به او می دهد و هر کسی در این مسیر قدم بردارد، خدا چنین پاداشی را نصیب او خواهد کرد.

امام جمعه موقت قم در ادامه ابراز امیداوری کرد در سال جاری که به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام گذاری شده است بتوانیم در بعد سیاسی به انتخاب اصلح برسیم.