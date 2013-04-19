به گزارش خبرنگار مهر منوچهر متکی در همایش هفتمین رئیس جمهور در مسیر پیشرفت، مقاومت و عدالت که به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد گفت: انتخابات فرصتی است که افراد، نظرات ،تحلیل و دیدگاههای خود را مطرح کنند و جنبش دانشجویی در این صحنه نقش ماندگاری داشته است.

متکی به بخشنامه برگزاری زودهنگام امتحانات دانشگاهها اشاره کرد و گفت: محدودسازی دانشجویان با بخشنامه های مختلف زیبنده جامعه دانشگاهی نیست. این موضوع خلاف نگاه رهبری است که به دانشجویان و نقش آنها در عرصه سیاسی تاکید دارند.

عضو ائتلاف پنجگانه جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه مردم سرمایه تمام نشدنی در حمایت و همراهی از دولتهایی هستند که توسط مردم روی کار می آیند اظهار داشت: در چنین دولت هایی نباید این احساس برای مردم بوجود بیاید که در امر کشورداری سهیم نیستند.

وی با بیان اینکه احساس مشارکت از خود مشارکت مهمتر است یادآور شد: به همین جهت باید انتخابات جدی گرفته شود اما اینکه مردم به چه کسی رای می دهند به تشخیص خود آنهاست.

متکی تنوع مجالس و دولت ها در نظام جمهوری اسلامی را گویای این نکته دانست که برچسب نبود آزادی انتخابات در ایران چسبیدنی نیست.

عضو ائتلاف پنجگانه جبهه پیروان خط امام و رهبری شرکت در انتخابات را حق مردم دانست و اضافه کرد: این حقی است که امام در سال 57 برای مردم بوجود آورد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: شفاف بودن حکومت ها از جمله نکاتی است که باید مد نظر قرار گیرد. این شفافیت در گزارش دهی و پاسخگو بودن دولت ها تجلی می کند و باعث قوام اتصال میان مردم و دولت می شود.

متکی با اشاره به اینکه در شش دوره ریاست جمهوری شاهد کارکردها و برخوردهای اصلی رئیس جمهور منتخب و دولت نسبت به کلیت نظام بوده ایم که این برخوردها باعث بحران و تنش شده است گفت: بررسی این پدیده که چرا رئیس جمهور یا جایگاه رئیس جمهور و به تبع آن دولت در چنین موضعی قرار می گیرد موضوع مهمی است.

عضو ائتلاف پنجگانه جبهه پیروان خط امام و رهبری در همین زمینه به انتخاب بنی صدر به عنوان اولین رئیس جمهور نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: بنی صدر تازه انتخاب شده بود اما حرکت هایی را شروع کرد که به تصمیم 29 خرداد سال 60 و عزل وی منجر شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه جایگاه دولت ارائه قرائت از دین نیست افزود: ممکن است حتی کسی در دولت در این حوزه صاحب نظر باشد اما جای طرح این مباحث در دولت نیست. جایگاه این موضوع مربوط به ولایت فقیه است.

متکی ریشه به حاشیه رفتن یا انحراف دولت را عدم ایستادن دولت درجایگاه خود عنوان کرد.

عضو ائتلاف پنجگانه جبهه پیروان خط امام و رهبری این ائتلاف را مخلوطی از یک جریان تشکیلاتی و افرادی همسو در جهت گیری های سیاسی دانست و گفت: هدف این ائتلاف کاهش کاندیداهای اصولگراست.

وی سازوکار این کاهش منطقی را مقبولیت و نتایج نظرسنجی های علمی اعلام و تصریح کرد: قرار شده کسی که از اقبال بیشتری برخوردار است در این ائتلاف باقی بماند.

متکی در خصوص سئوال دانشجویی در رابطه با اوضاع دانشگاهها و بحث تفکیک جنسیت گفت: دولت باید امکانات کسانی که متقاضی تحصیلات عالیه هستند را برآورده کند.

عضو ائتلاف پنجگانه جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: دولت وظیفه ارتقاء کمی ندارد اما در رابطه با ارتقاء کیفی دو مسئله موردتوجه است.

وی به روز بودن رشته های تحصیلی و آشتی دادن دانشگاه با دستگاه اجرایی کشور را مسائل مرتبط با ارتقاء کیفی دانشگاهها دانست و ادامه داد: گامهایی که برای آشتی دادن دانشگاه با اجرائیات کشور برداشته شده قابل تقدیر است اما کافی نیست.

متکی با اشاره به اینکه آموزش ها باید با نیاز جامعه منطبق باشد اما درحال حاضر این گونه نیست خاطرنشان کرد: اما اینکه چقدر می توان رشته ها را بر اساس جنسیت تقسیم بندی کرد باید مورد بازبینی قرار گیرد.

عضو ائتلاف پنجگانه جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره تفکیک جنسیتی در دانشگاهها به ظرفیت و امکانات کافی در این زمینه اشاره کرد و گفت: تصمیمات نمایشی بدون بررسی همه جانبه و نبودن امکانات مفید نخواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ائتلاف های تشکیل شده در جریان اصولگرایی گفت: خروجی نهایی از دو ائتلاف به زمان پس از ثبت نام یعنی خردادماه بستگی دارد. امیدواریم این دو ائتلاف به تصمیمات نانوشته خود پایبند باشند.

متکی در پاسخ به سئوال دانشجویی درباره حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه و دیپلماسی کشور در این خصوص تاکید کرد: ما بر جزایر سه گانه حاکمیت داریم، اعمال حاکمیت در دست ما است. لذا ما برای این موضوع دغدغه ای نداریم.

عضو ائتلاف پنجگانه جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره بحث انرژی هسته ای با اشاره به اینکه از سال 84 تاکنون وارد یک مصاف جدید در این رابطه شده ایم افزود: یک سوی این بحث خودکفایی ایران در بحث غنی سازی و سوی دیگر فشار غرب علیه کشورمان است.

وی با اشاره به اینکه ما در ماراتنی قرار داشتیم که هم باید تحریم ها را مدیریت می‌کردیم و هم سیاستهای خود را به انجام می رساندیم اظهار داشت: عقب نشینی برای کسی که دست برتر را پیدا کرده است باعث باخت می شود.

متکی در همین رابطه به دیدار خود با مقام معظم رهبری در ماههای پایانی تصدی وزارت امورخارجه اشاره کرد و گفت: در دیدار با ایشان گفتم که "ما آمادگی داریم با 1+5 به تفاهم برسیم باید کاری کنیم که هم غرب به حقوق ما اذعان کند و هم منصفانه یا غیر منصفانه اعلام کند که ایران را متقاعد کرده یا بگویند که خود متقاعد شده اند". نظر من این بود و به مقام معظم رهبری گفتم که ما باید در کفه روبرو، فتوای شما را مبنی بر اینکه سلاح هسته ای حرام است قرار بدهیم از طرفی مسئولین هم بگویند که ما با ساخت سلاح هسته ای مخالفیم همچنین میزان همکاری خود را با آژانس به رغم همه کارشکنی ها افزایش دهیم.

عضو ائتلاف پنجگانه جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به اینکه رهبری سناریوی مرا در آن زمان پذیرفتند، ادامه داد: این سناریو با احمدی نژاد هم مطرح و تیم 4 نفره ای تشکیل شد که متاسفانه بعد از چند ماه بنده برکنار شدم.

وی با اشاره به اینکه دیپلماسی و سیاست خارجی جای بچه بازی نیست تاکید کرد: سیاست خارجی جای حرف خوب زدن و خوب حرف زدن است.

متکی در رابطه با برنامه های اقتصادی خود گفت: من نامه ای نوشتم که حاوی نگاه بنده درباره اوضاع اقتصادی است و آن نامه را به زودی منتشر می کنم.

عضو ائتلاف پنجگانه جبهه پیروان خط امام و رهبریبا بیان اینکه کسانی که بدنبال توسعه صرف نظر از عدالت باشند نمی‌توانند با الگوی اصلی جمهوری اسلامی پیش بروند یادآور شد: دولت نهم در اواخر و دولت دهم از اوایل تشکیل در یک انحراف در حوزه رسیدگی به مسائل فرهنگی وارد شد.

وی ورود دولت به مکتب سازی ، هزینه کردنهای بی حد و حصر و نشست های نمایشی را از مصادیق انحراف دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: امام زمان چیزی است که در باورهای ملت مسلمان ایران گنجانده شده است؛ دولت فکر کرد که متولی دین مردم است ، دولت نباید خلاق دین رفتار کند اما متولی دین نیست آن هم با قرائت های خاص خودش.

متکی با اشاره به اینکه دولت نباید دین مردم را دولتی کند گفت: در دولت یازدهم باید نگاهها عوض شود.

وی همچنین در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان به سوابق کاری خود اشاره کرد و اظهار داشت: بنده در سال 58 به عنوان نماینده مجلس انتخاب شدم و در آن زمان عضو هیئت رئیسه هم بودم. سالها در ترکیه و ژاپن سفیر بودم . کشورهایی که اولویت اصلی آنها با ما مناسبات اقتصادی بود.

وی گفت: در زمان من میزان مبادلات اقتصادی ما در ترکیه به 3 میلیارد دلار رسید و در ژاپن هم پروژه هایی را که از سوی دولت سازندگی مطرح می شد پیگیری کردم.

متکی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه سال 76 آغاز شانزده سال دوم پس از انقلاب بود گفت: انتخابات در 16سال اول رقابتی نبود و زعمای قوم افرادی را یعنی آقایان رجایی ، آیت الله خامنه ای و هاشمی رفسنجانی تعیین می کردند و آنها نیز رئیس جمهور می شدند اما در سال 76 زعمای قوم آقای ناطق را انتخاب کردند ولی مردم به وی رای ندادند.

وی با اشاره به اینکه دغدغه مردم در سال 76 دغدغه 16 سال پیش نبود ادامه داد: سال 80 هم خاتمی انتخاب شد، در سال 84 گزینه زعمای قوم لاریجانی بود اما احمدی نژاد انتخاب شد همچنین انتخابات سال 88 هم به همین منوال بود و به نظر من انتخابات 92 نظیر همینطور خواهد شد.

متکی با اشاره به اینکه فضا، گفتمان کاندیداها و کاریزماتیک بودن آنها برای پیروزی بسیار مهم است گفت: کسی برنده می شود که به پدیده انتخابات تبدیل شود.

وی توجه به نظر مردم را امری اساسی دانست و گفت: باید از مردم پرسید چه کنیم نه اینکه خودمان به ایشان مطلبی را دیکته کنیم چون مردم قرار است انتخاب کنند.

متکی ادامه داد: فرض این است که همه افراد صلاحیت دارند اما مسئله مهم مقبولیت است که با نظرسنجی مشخص می شود.

وی درباره حضورش در عرصه انتخابات اظهار داشت: مادامی که حمایت حداقلی مردمی برای من وجود دارد در عرصه می مانم اما هر وقت احساس کنم این حمایت نیست اصراری به ماندن نخواهم داشت.

متکی با اشاره به اینکه مبارزه با فساد یک شعار نیست و باید برای آن برنامه ریزی مدونی صورت گیرد یادآور شد: نباید طوری گام برداریم که مبارزه با رانت خواری به تولید ضربه بزند. عمده ترین مسئله دولت یازدهم این است که باید با تولید ، بیکاری و تورم گره گشایی کند.

وی مبارزه با رانت خواری ، چینش و نظارت بر مدیران ازسطوح بالا تا پائین را از ضروریات رئیس جمهور دانست و گفت: این مسئله محقق نخواهد شد مگر اینکه رئیس جمهور وامدار کسی نباشد؛ گرفتار رانت خواری نباشد و بین پول شخصی و بیت المال تمایز قائل باشد.

متکی مهمترین برنامه خود را از استفاده از متخصصین در هر حوزه کاری دانست و درباره نحوه مدیریت صالحی بر وزارت امورخارجه گفت: از دوره وزارت آقای صالحی چیزی باقی نمانده و رسم بر این نبوده که وزرای قبلی راجع به وزرای بعدی اظهار نظر کنند.

در ادامه نشست، دانشجویی خطاب به متکی گفت: احساس خود را به کلمه سنگال بیان کنید که وی در پاسخ گفت احساسم به سنگال همان حسی است که عموم مردم دارند. این مسئله وارد لطیفه های همگانی شده و در صورت آماده بودن زمینه پس از پایان دولت دهم درباره اش حرف می زنم.

وی بابیان اینکه به محسن رضایی نامه ای نوشته ام و از ایشان خواسته ام که به ائتلاف ما بپیوندند اظهار داشت: دیگران هم می توانند وارد ائتلاف شوند به شرط اینکه به سازوکار آن پایبند باشند.

وی درباره سئوالی در خصوص معرفی اعضای کابینه تاکید کرد: معاون اول را بعد از ثبت نام معرفی می کنم اما به نظرم نباید وزرا را تعیین کرد چرا که 50 درصد انتخاب وزیر به عهده مجلس است.

متکی در ادامه این نشست با اشاره به اینکه باید از ظرفیت های نظام برای منافع کشور استفاده کنیم در رابطه با انتخاب وزیر علوم در صورت پیروزی در انتخابات خاطرنشان کرد: وزیر علوم باید چهره فرهیخته ، متخصص و با مبانی اعتقادی و انقلابی قوی باشد.

متکی تاکید کرد: حضور در دانشگاهها برای مسئولین مفید است چرا که به پذیرش پرسشگری دانشجو و پاسخگویی مسئولین منجر می شود.