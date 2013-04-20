به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دهقان با اشاره به ارائه رمان تاز‌ای از خود در نمایشگاه کتاب گفت: «بچه‌های کارون» کتابی است که برای گروه سنی نوجوان نوشته شده و داستانش به روزهای اشغال خرمشهر باز می‌گردد.

وی در ادامه افزود: در این رمان ماجرای سه نوجوان در سنگر نیروهای ایرانی در کنار رود کارون روایت شده است که با ورود شخصیت دیگری به نام «عبدل» متحول می‌شود و در ادامه این سه شخصیت به دنبال این‌ می‌روند که عبدل چه کسی است.

دهقان درباره نگارش این رمان گفت: دوست داشتم داستانی را بنویسم که روزهای ملی کشور را روایت می‏کند. دوست داشتم بچه‌های کشورم متوجه شوند که غرور ملی چیست و روزهایی در این کشور بوده که همه دست به دست هم داد‏ه بودند تا کشور را حفظ کنند. بچه‏‌های کارون روایت آزادی یک شهر است و سه نوجوانی که هم سن‌ و سال نوجوانان امروز هستند. نوجوان‌های آن روزگار در جبهه‌ها کارهایی را انجام دادند که خیلی بزرگ‌تر از حد و اندازه و سن آنها بود.

نویسنده کتاب «سفر به گرای 270» درجه در مورد ویژگی‌های فنی این داستان گفت: این داستان از زبان یکی از نوجوانان داستان با نام «ناصر» روایت می‌شود. روایت داستان نیم‌نگاهی به طنز دارد و پایان داستان با آزادی خرمشهر همزمان شده است.

دهقان در مورد چگونگی نگارش این کتاب گفت:‌ جرقه نگارش این رمان با مطالعه خاطرات یک فرمانده عراقی به ذهن من خطور کرد. این فرمانده عراقی با نام «عزالدین مانع» در خاطراتش زندگی خود در زمان جنگ را روایت کرده بود و ماجراهای خرمشهر و اتفاقاتی را که در آنجا رخ داده را نوشته بود.

وی در ادامه افزود: این خاطرات را من نزدیک به 10 سال پیش مطالعه کردم و با خواندن یکی از تک‏‌خاطرات این فرمانده عراقی، دوست داشتم داستانی را بنویسم اما نمی‌دانستم این ماجرای کوتاه که به دل من نشست، روزگاری تبدیل به یک رمان بلند شود.

پیش از این، بریده رمان «بچه‌های کارون» در خبرگزاری مهر منتشر شده بود.