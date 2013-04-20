به گزارش خبرگزاری مهر، مسعودی اصل - رئیس منطقه شانزده دانشگاه آزاد اسلامی در بازدید از مناطق زلزله زده استان بوشهر، گفت: بر اساس پیشنهاد ستاد امداد رسانی منطقه شانزده دانشگاه آزاد همچنین کمیته نیاز سنجی مستقر در مناطق زلزله زده با توجه به مشکلات موجود در شهرستان دشتی یکی از خدمات ویژه به دانشجویان فراهم آوردن تسهیلات و شرایط بهتر تحصیلی است.

به گفته وی بازتوانی روحی و روانی مردم به خصوص دانشجویان یکی دیگر از برنامه های ویژه ستاد امداد رسانی منطقه است که با حضور اساتید برجسته رشته های روانشناسی و مشاوره اقدامات اجرایی خوبی در این خصوص صورت گرفته است.