به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قبل از این چهره‌هایی چون علیرضا دبیر، هادی ساعی، آرش میراسماعیلی، حسین رضازاده و ... برای حضور در انتخابات شورای شهر ثبت نام کرده بودند، امروز شنبه سیدامیرحسینی دبیرکل پیشین کمیته ملی المپیک، بهنام ابوالقاسم پور بازیکن پیشین تیم های فوتبال سایپا، پرسپولیس و تیم ملی ایران هم ثبت نام کردند.

نکته جالب هنگام ثبت نام بهنام ابوالقاسم‌پور همراهی وی توسط حمید استیلی مربی پیشین پرسپولیس و جواد نکونام بازیکن فعلی استقلال و کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بود. همچنین احمد دنیا مالی رئیس پیشین فدراسیون قایقرانی هم امروز شنبه با حضور در فرمانداری تهران برای حضور در این انتخابات ثبت نام کرد.