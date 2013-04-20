به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قبل از این چهرههایی چون علیرضا دبیر، هادی ساعی، آرش میراسماعیلی، حسین رضازاده و ... برای حضور در انتخابات شورای شهر ثبت نام کرده بودند، امروز شنبه سیدامیرحسینی دبیرکل پیشین کمیته ملی المپیک، بهنام ابوالقاسم پور بازیکن پیشین تیم های فوتبال سایپا، پرسپولیس و تیم ملی ایران هم ثبت نام کردند.
نکته جالب هنگام ثبت نام بهنام ابوالقاسمپور همراهی وی توسط حمید استیلی مربی پیشین پرسپولیس و جواد نکونام بازیکن فعلی استقلال و کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بود. همچنین احمد دنیا مالی رئیس پیشین فدراسیون قایقرانی هم امروز شنبه با حضور در فرمانداری تهران برای حضور در این انتخابات ثبت نام کرد.
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