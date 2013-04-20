محمود زرین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در پنجمین روز ثبت نام شوراهای اسلامی شهرستان میانه تا این لحظه جمعا 354 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 325 نفر مربوط به روستاها و 29 نفر از سه شهر میانه، ترکمانچای و ترک است.

وی افزود: به این ترتیب ثبت نام کنندگان روز پنجم شهر میانه سه نفر و در مجموع 22 نفر و شهرهای ترکمانچای شش نفر، ترک یک نفر و شهر آقکند هیچ داوطلبی تا به امروز نداشته است.

وی افزود: طبق قانون انتخابات و دستور وزیر محترم کشور، نام نویسی از هشت صبح تا 20 اول اردیبهشت ادامه خواهد داشت که در این راستا داوطلبین باید با مراجعه به حوزه انتخابیه میانه مستقر در فرمانداری اقدام به ثبت نام کنند.

زرین گفت: با توجه به افزایش جمعیت شهر میانه و طبقه بندی جمعیتی تعداد اعضای شورای شهر میانه 9 نفر خواهد بود.