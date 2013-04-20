جواد واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاكنون 873 نفر در پيشخوان هاي ساري ثبت نام کرده كه 497 نفر ثبت نام نهايي شدند.

وی افزود: از تعداد ثبت نام شده های نهایی، 479 نفر مرد و19 نفر زن هستند.

واحدی گفت: در حوزه انتخابيه ساري 110 نفر ثبت نام کرده كه از اين ميزان در ثبت نام اوليه 51 نفر ثبت نام اوليه و59 نفر در ثبت نام نهايي پذيرفته شدند.

وی بیان داشت: در حوزه پايين هولار 6 نفر ثبت نام کرده كه هر 6 نفر مرد بوده و3 نفر در ثبت نام اوليه و نهایی پذيرفته شدند.

فرماندار ساری گفت: در حوزه فريم هفت نفر ثبت نام كرده كه در ثبت نام اوليه 4 نفر و در ثبت نام نهايي 3 نفر پذيرفته شدند و در حوزه انتخابيه كياسر 2 نفر نام نویسی کرده كه در ثبت نام نهايي یک نفر پذيرفته شدند.



واحدي ادامه داد: دربخش مركزي 303 نفر در دفاتر پيشخوان ثبت نام کرده كه 165 نفر ثبت نام اوليه و 138 نفر نهايي شدند و بخش كليجانرستاق 88 نفر به دفاتر پيشخوان مراجعه كه 75 نفر ثبت نام نهايي شدند.

فرماندار ساري افزود: در بخش دودانگه 81 نفر در دفاتر پيشخوان ثبت نام کرده كه 64 نفر ثبت نام نهايي و بخش چهار دانگه 117 نفر در دفاتر پيشخوان ثبت نام كه 82 نفر ثبت نام نهايي شدند.

وي گفت: در در بخش رودپي جنوبی 93 نفر در دفاتر پيشخوان ثبت نام کرده كه 45 نفر ثبت نام نهايي و در بخش رودپي شمالي 66 نفر به دفاتر پيشخوان مراجعه كه 27 نفر ثبت نام نهايي شدند.

چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، 24 خرداد برگزار می شود.